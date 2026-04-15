Több portál szerint is Szoboszlai és Kerkez voltak a BL-ből kieső Liverpool legjobbjai a PSG ellen

A BBC oldalán a liverpooli játékosok közül Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot (5.08), a mérkőzés legjobbja a duplázó Ousmane Dembélé (8.07) volt. A FotMobnál Szoboszlai Dominik kapta a legjobb (7.8) és Kerkez Milos a második legjobb (7.6) értékelést. Rajtuk kívül Konaté (7.6), Frimpong (7.1) és Florian Wirtz (7.0) jutott el hetes értékelésig. A SofaScore-nál Szoboszlai Dominikot (8.1) csak a két gólt szerző Dembélé előzte meg (8.1), míg Kerkez hetes értékeléssel csapata negyedik legjobbja.

A This is Anfieldnél Ryan Gravenberch kapott egyedül hetes osztályzatot, a két magyar hatos értékeléssel zárt. Szoboszlai kapcsán kiemelik, hogy „keményen küzdött, miközben az eső zuhogott és elárasztotta a pályát, de nehezen tudta betömni azokat a réseket, amelyeket a vendégek folyamatosan megtaláltak. Jól megfékezte Desiré Douét, így a PSG veszélyes támadója kiesett a játékból, ám nem sikerült úgy összefogni csapattársait, ahogyan remélte.”

Kerkez Milos kapcsán az aktivitást és a kimaradt helyzetet emelik ki. „Úgy indult, mint egy agár: végigszáguldott a szélen, és minden szabad labdára rávetette magát. Első érintése gyakran túlságosan heves volt, és dinamizmusa miatt többször került rossz helyzetbe, mint amennyiszer hasznára vált. Be kellett volna találnia, amikor Szalah milliméterre pontos beadása után egyedül maradt a kapu előtt.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.