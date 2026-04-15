Több portál szerint is Szoboszlai és Kerkez voltak a BL-ből kieső Liverpool legjobbjai a PSG ellen

2026.04.15. 07:21
Kerkez Milos volt a Liverpool egyik legjobbja (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Liverpool hazai pályán 2–0-ra kikapott a PSG-től, így kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Több nemzetközi portál szerint is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a Liverpool legjobbjai a találkozón, míg a mérkőzés embere egyértelműen a két gólt szerző Ousmane Dembélé lett.

A Liverpool Echo oldalán négy liverpooli játékos, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mellett Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kapott hetes értékelést. „Az egyetlen liverpooli játékos, aki a kezdetektől fogva igazi harci szellemet mutatott, még ha a passzai nem is voltak mindig pontosak. Azok között, akik jobbat érdemeltek volna” – írják Kerkezről, míg Szoboszlai teljesítményét így jellemezték: „A mérkőzés elején jól teljesített, de az első félidőben a többiekhez hasonlóan ő is kissé könnyen vesztett labdát, utána javult a teljesítménye. A meccset azonban jobbhátvédként kellett befejeznie.” A portáltól egyébként a legtöbben hatos pontszámot kaptak, míg a megsérülő Hugo Ekitiké mellett Alexis Mac Allister és Jeremie Frimpong is ötöst kapott.

A BBC oldalán a liverpooli játékosok közül Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot (5.08), a mérkőzés legjobbja a duplázó Ousmane Dembélé (8.07) volt. A FotMobnál Szoboszlai Dominik kapta a legjobb (7.8) és Kerkez Milos a második legjobb (7.6) értékelést. Rajtuk kívül Konaté (7.6), Frimpong (7.1) és Florian Wirtz (7.0) jutott el hetes értékelésig. A SofaScore-nál Szoboszlai Dominikot (8.1) csak a két gólt szerző Dembélé előzte meg (8.1), míg Kerkez hetes értékeléssel csapata negyedik legjobbja.

A This is Anfieldnél Ryan Gravenberch kapott egyedül hetes osztályzatot, a két magyar hatos értékeléssel zárt. Szoboszlai kapcsán kiemelik, hogy  „keményen küzdött, miközben az eső zuhogott és elárasztotta a pályát, de nehezen tudta betömni azokat a réseket, amelyeket a vendégek folyamatosan megtaláltak. Jól megfékezte Desiré Douét, így a PSG veszélyes támadója kiesett a játékból, ám nem sikerült úgy összefogni csapattársait, ahogyan remélte.”

Kerkez Milos kapcsán az aktivitást és a kimaradt helyzetet emelik ki. „Úgy indult, mint egy agár: végigszáguldott a szélen, és minden szabad labdára rávetette magát. Első érintése gyakran túlságosan heves volt, és dinamizmusa miatt többször került rossz helyzetbe, mint amennyiszer hasznára vált. Be kellett volna találnia, amikor Szalah milliméterre pontos beadása után egyedül maradt a kapu előtt.”

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)
Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.

