Montenegró, Szlovénia és Izland lesz a magyar női kézilabda-válogatott ellenfele az Eb-n

Katowicében kisorsolták a decemberi, cseh–lengyel–román–szlovák–török közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság csoportjait. Az öt társházigazda mellett a legutóbbi kontinenstorna első három helyezettjének, a győztes Norvégiának, a második Dániának és a Golovin Vlagyimir által irányított, bronzérmes magyar válogatottnak sem kellett selejtezőt játszania.

A 24 Eb-résztvevőt hat négycsapatos csoportba sorsolták csütörtök este, az első két-két helyezett bejut a középdöntőbe. A kiemelés a selejtezők eredményei, valamint a 2024-es Eb végeredménye alapján történt. Az első kalapban a legutóbbi viadal dobogósai, vagyis Norvégia, Dánia, Magyarország mellett Franciaország, Svédország és Hollandia szerepelt. A mezőny egyetlen újonca Görögország.

Az már a ceremónia előtt eldőlt, hogy a magyar együttes a nagyváradi A-csoportban szerepelhet, továbbjutás esetén pedig a középdöntős (ABC-ág) találkozóit Kolozsváron játszhatja, a másik középdöntős ág (DEF-ág) helyszíne Katowice lesz, és ugyanitt kerül sor a döntő hétvégére (elődöntők és helyosztók) is. Antalya, Brno és Pozsony csoportmérkőzéseknek ad otthont. A középdöntős hatosok első két-két helyezettje jut be az elődöntőbe, a 3. helyezettek pedig az 5. helyért léphetnek pályára.

A mieink a 2. kalapból Montenegrót, a harmadikból Szlovéniát, míg a negyedikből Izlandot kapták ellenfélül. Továbbjutás esetén pedig a B- és a C-csoport két-két továbbjutójával szemben folytathatják, jó eséllyel Norvégia, Románia, Dánia és Spanyolország ellen.

„Számunkra ismerős csapatok ellen léphetünk pályára a csoportkörben, és továbbjutás esetén a középdöntőben is – mondta el a sorsolás után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az MKSZ honlapjának. – Montenegró ellen kezdünk, ami nem bemelegítő meccs, hanem kőkemény találkozó, ráadásul kapitányuk, Szuzana Lazovics a Fehérvár edzőjeként ismeri a magyar mezőnyt. A folytatás Szlovénia ellen sem lesz könnyebb, vele az olimpia előtt játszottunk legutóbb, de azóta változott a szakmai stáb és a délszlávok játéka is. Izland pedig északi kézilabdát játszik, a 2023-as világbajnokság selejtezőjében győztünk ellene. Tisztességesen felkészülünk, és célunk Nagyváradon a csoportelsőség, remélhetőleg sok magyar szurkoló előtt. Az egyes középdöntőcsoportban ott lesz a két legerősebb északi válogatott, Norvégia és Dánia, valamint feltehetőleg a házigazda románok, illetve várhatóan a spanyol együttes, így az elődöntőt senki számára nem adják majd könnyen.”

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG (December 3–20.)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Nagyvárad): MAGYARORSZÁG, Montenegró, Szlovénia, Izland

B-csoport (Kolozsvár): Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia

C-csoport (Antalya): Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország

D-csoport (Brno): Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország

E-csoport (Katowice): Franciaország, Lengyelország, Feröer, Ukrajna

F-csoport (Pozsony): Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia

A MAGYAR VÁLOGATOTT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI

December 3.: Magyarország–Montenegró

December 5.: Magyarország–Szlovénia

December 7.: Izland–Magyarország