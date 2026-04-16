Vigóban is három gólt hintett a Freiburg, s begyalogolt az El elődöntőjébe

2026.04.16. 20:39
Szuzuki Juito (balra) duplázott a Celta otthonában (Fotó: Getty Images)
Európa-liga Celta Vigo Freiburg
A Freiburg 3–0-ra nyert a Celta Vigo vendégeként a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján.

A németországi, háromgólos zakó után komoly feladat várt a vigói együttesre, amely (dacára annak, hogy több kulcsjátékos is pihent a hétvégi bajnokin) nem tudott nagy veszélyt teremteni Atubolu kapuja előtt. A 33. percben aztán a Freiburg parádés góllal tett pontot a továbbjutás kérdésére: egy előrevágott labdát Makengo fejelt vissza Igor Matanovicnak, aki 18 méterről bődületes erővel lőtt kapásból a jobb felsőbe. 

Hat perccel később tovább nőtt a németek előnye, miután Beste centerezését Szuzuki Juto váltotta gólra. A japán támadó a szünet után is betalált, ezzel összesítésben már 6–0-ra vezetett a Freiburg. A folytatásban a Celta becsülettel támadott, s a ráadás perceiben Williot Swedberg góljával szépített, de ennek már nem volt jelentősége. Hiába tűnt tehát előzetesen kiegyensúlyozottnak ez a párosítás, a Freiburg különösebb gond nélkül gyalogolt be a négy közé. 1–3

EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német) 1–3 (Swedberg 90+1., ill. Matanovic 33., Szuzuki 39., 50.)
Továbbjutott: a Freiburg, 6–1-es összesítéssel.

Később
21.00: Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) (Tv: M4 Sport)
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

 

Legfrissebb hírek

Négy meccsen a harmadik győzelmét aratta az Oviedo, van még remény a bennmaradásra

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 20:30

Ollie Watkins duplázott Bolognában; a Porto elképesztő öngól miatt nem győzött az El-negyeddöntő első meccsén

Európa-liga
2026.04.09. 23:10

Ikszelt a Betisszel a Braga az El-negyeddöntő odavágóján

Európa-liga
2026.04.08. 20:49

A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Spanyol labdarúgás
2026.04.05. 18:33

Hosszabbított a Celta Vigo vezetőedzője – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.04.02. 11:20

Nebel duplájával szerezte meg a három pontot a Mainz a Frankfurt ellen

Német labdarúgás
2026.03.22. 21:30

Soványka siker a Rayo ellen, hétpontosra hízott a Barca előnye

Spanyol labdarúgás
2026.03.22. 20:28

Nagyobb erők – Ballai Attila publicisztikája

Európa-liga
2026.03.22. 00:23
Ezek is érdekelhetik