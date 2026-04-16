Vigóban is három gólt hintett a Freiburg, s begyalogolt az El elődöntőjébe

A németországi, háromgólos zakó után komoly feladat várt a vigói együttesre, amely (dacára annak, hogy több kulcsjátékos is pihent a hétvégi bajnokin) nem tudott nagy veszélyt teremteni Atubolu kapuja előtt. A 33. percben aztán a Freiburg parádés góllal tett pontot a továbbjutás kérdésére: egy előrevágott labdát Makengo fejelt vissza Igor Matanovicnak, aki 18 méterről bődületes erővel lőtt kapásból a jobb felsőbe.

Hat perccel később tovább nőtt a németek előnye, miután Beste centerezését Szuzuki Juto váltotta gólra. A japán támadó a szünet után is betalált, ezzel összesítésben már 6–0-ra vezetett a Freiburg. A folytatásban a Celta becsülettel támadott, s a ráadás perceiben Williot Swedberg góljával szépített, de ennek már nem volt jelentősége. Hiába tűnt tehát előzetesen kiegyensúlyozottnak ez a párosítás, a Freiburg különösebb gond nélkül gyalogolt be a négy közé. 1–3

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német) 1–3 (Swedberg 90+1., ill. Matanovic 33., Szuzuki 39., 50.)

Továbbjutott: a Freiburg, 6–1-es összesítéssel.

Később

21.00: Real Betis (spanyol)–Braga (portugál)

21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) (Tv: M4 Sport)

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)