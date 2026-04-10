Asztalitenisz WTT: András Csaba párosban finalista, egyesben elődöntős

A WTT honlapja szerint a magyar játékos és társa rendkívül könnyedén, három szettben verte meg a japán Jokotani Dzso, Kiho Keiszuke duót az elődöntőben, a szombati fináléban pedig a hazai közönség előtt szereplő Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler kettős lesz az ellenfele, amely a torna harmadik kiemeltje.

A világranglistán 92. András Csaba, aki március közepén tornát nyert Varasdon, ezt követően az egyes negyeddöntőjében állt asztalhoz az elsőként rangsorolt angol Tom Jarvis ellen. Az első két játszmában az ötödik kiemelt magyar folytatta ellenállhatatlan játékát, s bár szigetországi riválisa szépített, a negyedik szettben lezárta a 38 perces mérkőzést.

András az elődöntőben a harmadik kiemelt svéd Mattias Karlsson és a szlovák Lubomír Pistej párharcának a továbbjutójával találkozik.

ASZTALITENISZ

WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir

Férfi páros, elődöntő

András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Jokotani Dzso, Kiho Keiszuke (japán) 3:0 (7, 6, 5)

Férfi egyes, negyeddöntő:

András Csaba (5.)–Tom Jarvis (angol, 1.) 3:1 (6, 9, –8, 9)