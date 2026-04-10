Asztalitenisz WTT: András Csaba párosban finalista, egyesben elődöntős

2026.04.10. 19:06
null
András Csaba (Fotó: WTT)
asztalitenisz WTT asztalitenisz András Csaba
András Csaba a horvát Ivor Bannal bejutott a fináléba férfi párosban az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 30 ezer dollár összdíjazású, Feeder-besorolású versenyén a törökországi Nevsehirben.

A WTT honlapja szerint a magyar játékos és társa rendkívül könnyedén, három szettben verte meg a japán Jokotani Dzso, Kiho Keiszuke duót az elődöntőben, a szombati fináléban pedig a hazai közönség előtt szereplő Ibrahim Gündüz, Abdullah Yigenler kettős lesz az ellenfele, amely a torna harmadik kiemeltje.

A világranglistán 92. András Csaba, aki március közepén tornát nyert Varasdon, ezt követően az egyes negyeddöntőjében állt asztalhoz az elsőként rangsorolt angol Tom Jarvis ellen. Az első két játszmában az ötödik kiemelt magyar folytatta ellenállhatatlan játékát, s bár szigetországi riválisa szépített, a negyedik szettben lezárta a 38 perces mérkőzést.

András az elődöntőben a harmadik kiemelt svéd Mattias Karlsson és a szlovák Lubomír Pistej párharcának a továbbjutójával találkozik.

ASZTALITENISZ
WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir
Férfi páros, elődöntő
András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Jokotani Dzso, Kiho Keiszuke (japán) 3:0 (7, 6, 5)

Férfi egyes, negyeddöntő:
András Csaba (5.)–Tom Jarvis (angol, 1.) 3:1 (6, 9, –8, 9)

 

asztalitenisz WTT asztalitenisz András Csaba
