Vívás: mind az öt magyar a 64 között a női kardozók taskenti vk-versenyén
A kiemelt Battai Sugár mellé a másik négy magyar is csatlakozott a selejtezőből a főtáblára a női kardozók taskenti világkupa-viadalán.
Battai Sugár kiemeltként nem lépett pástra a női kardozók taskenti vk-viadalán a pénteki selejtezőben – onnan Keszei Kira rögtön a csoportkör után csatlakozott is hozzá a főtáblára.
Egy-egy tizenötös asszó várt a másik három magyarra, ezt Szűcs Luca, Spiesz Anna és Pusztai Liza egyaránt simán hozta, így szombaton mind az öt magyar női kardozó harcba szállhat.
VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT
Kard. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár (kiemelt), Keszei Kira 6 győzelem/0 vereség, Szűcs Luca 5/1, Spiesz Anna 5/1, Pusztai Liza 4/2. A 64 közé jutásért: Szűcs–Karimova (azerbajdzsáni) 15:3, Spiesz–Kobajasi (japán) 15:11, Pusztai–Liu Pin-su (kínai) 15:10
