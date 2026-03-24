„Sports4All/All4Sports” – konferencia a sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségéről

A Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában rendezték meg kedden a „Sports4All/All4Sports” elnevezésű konferenciát, középpontjában a sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségével. Szóba került többek mellett a nemzetközi sportesemények megrendezésének fontossága, a sport identitás- és közösségépítő ereje, az egészség, a nevelés, a példaképek szerepe, a sportdiplomácia és a fair play kultúrája is.

Gór-Nagy Miklós, az MCC Nevelés és Közösségfejlesztés igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, ezután Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára kimondta: három fő feladat miatt indokolt, hogy a sport nemzetstratégiai ágazatnak számít. Egyrészt érdemi alternatívát kell nyújtson a fiatalokat beszippantó virtuális világgal szemben, ezzel együtt cél az életképes fiatalok nevelése; másrészt a példaképek nevelése miatt, akiket a fiatalok az érdemi teljesítményeik miatt követnek, valamint az utánpótlásbázis támogatása miatt. „A sport messze túlmutat önmagán, az egészséges társadalom legkézenfekvőbb eszköze a sport.”

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke arról is beszélt, a társaságiadó-finanszírozásnak köszönhetően havi átlag tíz-tizenötezer forintért vízilabdázhatnak a gyerekek, enélkül nyolcvan-százezer forintba kerülne. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora megemlítette, az elmúlt években a szakedzői képzés vált a legnépszerűbb szakká, és a TE kapcsolatban van az atlétika, a cselgáncs és a kajak nemzetközi szövetségeivel is.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja ismertette, mitől vált globális nemzetközi sportfővárossá Budapest, és a sport összekötő erejéről beszélt; így tett Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke is. Részt vett még az eseményen Marius Vizer, a Nemzetközi Cselgáncsszövetség elnöke; Sunil Sabharwal, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke; Gyurta Dániel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciáért felelős főosztályvezetője; Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, a NOB korábbi alelnöke.

Csisztu Zsuzsa, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) alelnöke, lapunk főmunkatársa is felszólalt – a 2026. áprilisi lausanne-i tisztújításon indul az elnöki pozícióért, az első női elnöke lenne a 102 éves szervezetnek.

„Küldetésem, hogy megpróbáljunk egyenlőséget teremteni a szakmában, függetlenül attól, ki hova születik; hogy a nők is jobban érvényesüljenek egy férfiak által dominált területen, és hogy a nők sportja láthatóbbá váljon. Emellett hiszem, hogy a pozíció elnyerése segítene egy későbbi budapesti olimpiai pályázatot, ha ezzel támogathatom a kezdeményezést, akkor nekem minden erőfeszítést megér” – mondta Csisztu Zsuzsa.