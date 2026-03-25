Rónay Ildikó rögtön dobogós lett az olimpián

Nem Rónay Ildikó az egyedüli vívó a családban, édesapja, Gyula a MAC-ban vívott. A tőröző Ildikó Somodi Béla irányításával az Újpesti Dózsában kezdte el karrierjét. Ez a két „alappillér” végigkísérte pályafutását, egyetlen edzővel dolgozott mindvégig a lila-fehér klubban. A hazai mezőnyben 1977-ig összesen hét csapatbajnoki címet ünnepelhetett, karrierje legnagyobb sikerét az 1972-es müncheni olimpián érte el. A Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó, Tordasi Ildikó, Szolnoki Mária és Rónay Ildikó alkotta magyar csapat a Szovjetunió mögött a dobogó második fokára állhatott fel.

„Ildikó nagyon jól vívott abban az évben, a hazai versenyeken remek teljesítményt nyújtott, így bekerült a csapatba – elevenítette fel lapunknak az 54 éve történteket Rónay csapattársa, Bóbis Ildikó. – Se előtte, se utána nem volt válogatott, de nyert egy ezüstérmet csapatban, ebből a szempontból szerencsés volt. A döntőben nem vívott a szovjetek ellen, de a selejtezőben páston volt. Egy fájdalma van a mai napig: nem kapott érmet Münchenben, mivel a fináléban nem kapott szerepet. Nagyon jó versenyző volt, az országos bajnokságon az Újpest színeiben mindig borsot tört a ranglista elején lévő versenyzők orra alá.”

Az 1972-es olimpia után életet adott második gyermekének is, 1979-ben vonult vissza végérvényesen. A civil életében közgazdászdiplomát szerzett, valamint később doktorált is. Rónay Ildikó információink szerint jó egészségi állapotnak örvend, próbáltuk elérni, de nem jártunk sikerrel. A hírek szerint jelenleg Amerikában tartózkodik ott élő rokonainál.