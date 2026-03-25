Rónay Ildikó rögtön dobogós lett az olimpián

2026.03.25. 07:29
Rónay Ildikó (Fotó: MTI / Kovács Gyula)
1972-es olimpia vívás Rónay Ildikó
Szerdán tölti be 80. életévét Rónay Ildikó, olimpiai ezüstérmes tőrvívónk. Az Újpesti Dózsa egykori klasszisa egy olimpián vett részt, s azon második lett a csapattal, bár a mai napig nem kapta meg az érte járó medáliát.

Nem Rónay Ildikó az egyedüli vívó a családban, édesapja, Gyula a MAC-ban vívott. A tőröző Ildikó Somodi Béla irányításával az Újpesti Dózsában kezdte el karrierjét. Ez a két „alappillér” végigkísérte pályafutását, egyetlen edzővel dolgozott mindvégig a lila-fehér klubban. A hazai mezőnyben 1977-ig összesen hét csapatbajnoki címet ünnepelhetett, karrierje legnagyobb sikerét az 1972-es müncheni olimpián érte el. A Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó, Tordasi Ildikó, Szolnoki Mária és Rónay Ildikó alkotta magyar csapat a Szovjetunió mögött a dobogó második fokára állhatott fel.

„Ildikó nagyon jól vívott abban az évben, a hazai versenyeken remek teljesítményt nyújtott, így bekerült a csapatba – elevenítette fel lapunknak az 54 éve történteket Rónay csapattársa, Bóbis Ildikó. Se előtte, se utána nem volt válogatott, de nyert egy ezüstérmet csapatban, ebből a szempontból szerencsés volt. A döntőben nem vívott a szovjetek ellen, de a selejtezőben páston volt. Egy fájdalma van a mai napig: nem kapott érmet Münchenben, mivel a fináléban nem kapott szerepet. Nagyon jó versenyző volt, az országos bajnokságon az Újpest színeiben mindig borsot tört a ranglista elején lévő versenyzők orra alá.”

Az 1972-es olimpia után életet adott második gyermekének is, 1979-ben vonult vissza végérvényesen. A civil életében közgazdászdiplomát szerzett, valamint később doktorált is. Rónay Ildikó információink szerint jó egészségi állapotnak örvend, próbáltuk elérni, de nem jártunk sikerrel. A hírek szerint jelenleg Amerikában tartózkodik ott élő rokonainál.

 

Legfrissebb hírek

A hónap utánpótlásedzője: Riba Ferenc kardvívótréneré a februári díj

Utánpótlássport
16 órája

Vívás: a Honvéd adja a legtöbb fiatalt a korosztályos vb-re

Utánpótlássport
19 órája

A jövő sztárjai: Papp Jázmin, Kiss Tibor

Utánpótlássport
2026.03.23. 08:58

Vívás: egyetlen tus hiányzott, Pásztor Flóra ötödik lett Limában

Egyéb egyéni
2026.03.23. 08:09

Magyary Ágnes: Legyen idő és energia arra, akire kell!

Utánpótlássport
2026.03.20. 17:37

Vívás: zsinórban ötödik éve ad egyéni kadét Eb-érmes kardozót a Vasas

Utánpótlássport
2026.03.17. 15:56

Vívás: Horváth Lotti címvédőként várja a kadét-világbajnokságot

Utánpótlássport
2026.03.15. 09:00

Vívó világkupa: április harmadik hétvégéjén lesz a budapesti párbajtőr GP

Egyéb egyéni
2026.03.12. 15:48
Ezek is érdekelhetik