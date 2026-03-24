Kockáztatott, végül rajt-cél győzelmet aratott a Gánt Trail-en

Megnyerte a Gánt Trail huszonöt kilométeres távját: az aranyéremért érkezett?

A Gánt Trail eléggé ad hoc jelleggel került képbe számomra – mondta a Csupasportnak Varga Zoltán. – Már tavaly is kinéztem magamnak a versenyt, mert megfogtak a pálya adottságai, de akkor nem illett a versenynaptáramba. Idén viszont más szisztémát követek, sok eseményen veszek részt, gyakorlatilag a kisebb versenyekkel készülök a főbb eseményekre. Hétvégi hosszú futásnak, edzésnek a Gánt Trail is tökéletes volt, ráadásul a pálya is nagyon izgalmasnak ígérkezett. Az útvonalán található utcai rész, futunk a gánti bauxitbányában, de érintünk erdőt, mezőt és erdei ösvényeket is. Igen változatos, csak ajánlani tudom a kezdő terepfutóknak is, ideális minden szempontból. Nekem azért feküdt, mert nincs benne nagy szintkülönbség, lendületesen lehet futni, márpedig én viszonylag gyorsnak tartom magam. Előzetesen érmes helyre lőttem be magam a tavalyi eredmények alapján, de nem voltak magam felé hatalmas elvárásaim.

Itt is, mint minden verseny előtt, úgy álltam rajthoz, hogy „Istenem, legyen meg a te akaratod.” Szerencsére aranyérem lett belőle.

Milyennek érezte a futását?

Úgy indultam el, hogy már az elején mindenképpen az élmezőnyben szerettem volna haladni. Viszonylag gyors tempóban kezdtünk, ettől függetlenül igazán senki sem akart ellépni. Így végül én kockáztattam, és feljebb kapcsoltam egy fokozatot, aminek köszönhetően gyorsan az első helyre kerültem. Ez plusz lendületet adott, és innentől csak arra figyeltem, hogy ne adjak másnak esélyt, végig az élen maradjak. Kisebb nehézséget okozott fenntartani a versenyhelyzetet, miután végig egyedül, a saját tempómban futottam elöl, s elmondhatom, hogy rajt-cél győzelmet arattam.

Akadt bármi nehézség a huszonöt kilométer alatt?

Tizennyolc kilométernél jött egy holtpont, ekkor tartottam kisebb mosdószünetet és összeszedtem a gondolataimat. Jól is tettem, mert jött a pálya legnehezebb része, egy relatíve meredek, erdős, völgyes emelkedő. Mivel kevésbé vagyok erős az emelkedőkön, ez most is próbára tett. Végül magamhoz képest jól vettem az akadályt, és

a holtponton túllendülve a pálya utolsó szakaszán, az öt-hat kilométeres lejtőn már éreztem, hogy nem tudom elrontani, meglesz a győzelem.

A közeljövőt tekintve milyen célokat tűzött ki maga elé?

Legközelebb a Debrecen Maraton félmaratoni távján leszek ott, amelyet maximális erőbedobással szeretnék teljesíteni. Majd terepkihívások lesznek előttem, köztük az áprilisi VTM félmaratoni, a huszonhét kilométeres májusi Muzsla Trail, majd utána héten a Garmin WTF Börzsöny harminchárom kilométeres távja. A sorozatot egy terepmaratoni koronázza meg Pünkösdkor az Ultra Trail Hungary szervezésében. A félév fő versenyén végül szeretném életem első ultráját teljesíteni az Ultra Tisza-tó hatvanöt kilométeres távján. A második félévben páros váltóban biztosan kipróbálom magam az Ultrabalaton Trail-en, valamint szeretnék egyéni csúcsot futni az év vége felé egy külföldi klasszikus aszfaltos maratonin.

