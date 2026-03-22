Cselgáncs: 28 év után távozik a magyar szövetség elnöke

A 66 éves sportvezető, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője, a judoinfo.hu szaklapnak elmondta, a májusi tisztújító közgyűlésre már nem jelölteti magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál.

„Nem itthon, külföldön egyre többször került szóba, hogy a nemzeti szövetség mellett az EJU-nak is az elnöke és a nemzetközi szövetségnek az alelnöke vagyok. Ez ugyan nem kifejezetten alapszabályellenes, de érdekek ütközésére ad lehetőséget. Bár én sosem éreztem így, mégis egyre jobban éreztem a nyomást emiatt. Beláttam, hogy már nem tudom a magyar szövetséget azzal a százszázalékos odafigyeléssel, tiszta szívvel működtetni, ami az én elvárásaimnak megfelelő lenne, emellett tudtam, hogy milyen nyomás alá kerültem az együtt betöltött pozíciók miatt, ezért döntöttem úgy, hogy itthon átadom a helyemet” – mondta Tóth László.

Az 1998-ban MJSZ-vezetővé választott sportdiplomata úgy vélekedett, hogy irányítása alatt a 2012-es, londoni olimpia volt a csúcs, ahol Csernoviczki Éva az első versenynapon megszerezte a magyar küldöttség első érmét, Ungvári Miklós a döntőig menetelt, és ezüstéremmel térhetett haza, Karakas Hedvig és Joó Abigél pedig sérülése ellenére is a bronzért küzdött. A fejlesztések kapcsán elmondta, a kiemelt sportágak támogatása révén 2013-tól több mint négymilliárd forintot fordítottak ingatlanfejlesztésre, ebben az időszakban a szövetség által fizetett edzők bérezésére is több mint kétmilliárd forint jutott.

Jelenleg 68 edzőt foglalkoztat az MJSZ, nagyjából háromszázmillió forintos bérkerettel. Tóth László, akinek a regnálása alatt három olimpiai, 18 világbajnoki és 61 Európa-bajnoki érmet szereztek a magyar dzsúdósok, az utódjáról szólva közölte, mindenképpen olyan vezetőre van szükség, aki megfontoltan egyesíti a sportági családot, vagyis nem megosztó egyik oldalról sem.

„Tulajdonképpen bárki is lesz majd az utódom, szívesen állok a rendelkezésére, a továbbiakban is segítve a magyar dzsúdót” – tette hozzá.

A Magyar Judo Szövetség (korábban Magyar Cselgáncs Szövetség) elnökei:

1953–1966: Dániel Ernő

1966–1971: Winkler János

1972–1976: Molnár Elek

1977–1989: Sárközy Dezső

1990–1992: Szegvári Péter

1993–1994: Putnik Bálint

1994–1997: Sepsi László

1997: Króner Ferenc (megbízott elnök)

1998–2026: Tóth László