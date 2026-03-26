A világ legjobbjai indulnak a férfi kardozók budapesti világkupaversenyén

Két magyar kiemeltje is lesz a budapesti férfi kard világkupaversenynek, s mivel a sportág szabályai szerint a legjobb 16 felmentést kap a selejtező alól, Rabb Krisztián és Szilágyi Áron pénteken nem lép pástra a BOK-csarnokban.

További 21 magyar viszont igen (a vk-viadalokon és a Grand Prix-versenyeken minden ország 12 versenyzőt indíthat, kivéve a rendezőt, aki 20-at, ez a szám viszont nőhet, amikor a csoportokat kialakítják a rajt előtt), köztük például Szatmári András és Gémesi Csanád is – előbbi két éve megnyerte a budapesti vk-t, s mindketten élvezik Nemcsik Zsolt vezetőedző bizalmát („Március elején, a padovai vk-viadalon az olimpiai ezüstérmes csapatot terveztem indítani, ám a háborús konfliktus miatt az a verseny elmaradt, így a budapestin bizonyíthat ez a négyes – mert bár fontos az egyéni, de az nem kérdés, a vasárnapi csapatverseny még ennél is fontosabb.”), a korábbi olimpiai ezüstérmes nem is tagadja, a világranglistát vezető magyar kardválogatott célja az, hogy a jövő ilyenkor kezdődő kvalifikációs időszakot is a lehető legjobb pozícióból indítsa.

A BOK-csarnokban tényleg a világ legjobbjai fognak pengét a hétvégén, csak a világranglista második és harmadik helyezettje, a grúziai Szandro Bazadze és az egyiptomi Ahmes Hesham nem nevezett a versenyre.