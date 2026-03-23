A fiatalok is bizonyíthatnak az öttusa-vk kairói nyitányán

„A fedettpályás verseny színvonalas küzdelmeket hozott, bár a felnőtteknél nem ez volt a formaidőzítés csúcsa. A bajnoki címért zajló presztízsharc mellett finomhangolás történt az áprilisban kezdődő világkupaszezonra” – mondta az MTI-nek Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető, majd hozzátette, a fiatalok részéről több figyelemre méltó eredmény született. A férfi mezőnyből kiemelte Tárkányi Zsombort, aki már tavaly is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a kezdeti nehézségek után az év második felére felerősödött.

„Zsombortól már vártam a jó eredményt, és meg is mutatta a tehetségét, eredményével kiérdemelte a világkupa-részvételt” – magyarázta a kapitány, aki arról is beszámolt, hogy a fedettpályás viadalt sérülés miatt kihagyó Tamás Botond felépült, így „Kairóban mind az öt LA-kerettag, Koleszár Mihály, Bőhm Csaba, Szép Balázs, Gáll András, Tamás Botond rajthoz állhat, és hozzájuk csatlakozik Tárkány Zsombor”.

A nőknél Gulyás Michelle, aki a tavalyi könyöksérülése után először versenyzett a fedettpályás viadalon, meggyőző teljesítménnyel lett bajnok. A kapitány itt is dicsérte a fiatalokat.

„A versenyről hiányzott az LA 10-kerettag Bauer Blanka, aki korábbi sérülése miatt Kairóban sem tud még indulni. A kiemeltek mellett a legjobb a fiatal Rajncsák Diána lett, akinek tapasztalatszerzés céljából felajánlottam a világkupa-indulást. Ő azonban az U19-es és a junior válogató versenyekre fókuszál, és bármennyire hasznos lenne, a világkupa nem illeszkedik a felkészülési és versenyeztetési tervébe. Az LA 10 kerettag Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma mellett így Zemán Zóra szerepelhet a kairói világkupán” – árulta el a szakvezető.

A nyílt fedettpályás ob-n a nőknél az olimpiai bajnok Gulyás győzött, a férfiaknál a tavaly Eb-ezüstérmes Koleszár második lett, ezzel ők érdemelték ki a bajnoki címet. A hazai összevetésben Gulyás mögött Guzi, majd Rajncsák következett – előbbi a nemzetközi versenyben bronzérmet szerzett -, míg Koleszár mellé Gáll és Tárkányi állhatott fel a bajnoki dobogóra. A vk első versenyét április 8. és 12. között rendezik Egyiptomban.

A sorozat a bulgáriai Pazardzsikban folytatódik, ahol május 13-tól 18-ig találkozik a nemzetközi mezőny, majd júniusban kétszer Budapest lesz a házigazda: előbb 9. és 13. között a harmadik vk-állomást rendezik a magyar fővárosban, aztán 26-tól 28-ig a vk-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban, az év fő versenye, a világbajnokság pedig augusztus 24-től 30-ig a kínai Kujjangban lesz.