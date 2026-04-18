Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak
Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Kiütéses győzelem!
– Amit a helyén kell kezelni. A végeredmény nagyszerű, gyönyörű gólokat szereztünk, fontos három pont ez, jó visszacsatolás mindenki számára, hogy érdemes mindent beleadni. A mutatott játék az elmúlt hetekben jelzi a változást, megvan a szervezettség, egységesek a csapat, összeálltak az építőkockák, a játékosok élvezik a futballt, és ezúttal minden összejött.
– Hogyan értékeli a három gólt szerző Horváth Krisztofer játékát?
– Nagyszerű futballista, számtalanszor megmutatta már a ragyogó képességeit. Komplexebb a feladata, nem csak labdabirtoklásban, védekezésben is számítok rá. Folyamatosan dolgozunk, ami nem könnyű neki, mert szüksége van a szabadságra. A sérülése után utolérte magát, ennek bizonyítéka a három gólja. Kiemelhetném Krajcsovics Ábelt is, nem zárható ki, hogy a jövőben dalba foglalják szurkolóink a nevét. Aljosa Matkóról is érdemes beszélni, hiszen gólkirály lehet.
– Mit vár az utolsó három, úgymond tét nélküli bajnokitól?
– Nem mondok nagy dolgokat, még egy ekkora győzelem után sem. Nem veszünk vissza a terhelésből, azon túl, hogy két nap szabadságot adok a futballistáknak. Szeretném ugyanezt a szervezettséget viszontlátni, továbbra is alázatos munkát várok a játékosoktól.
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Mi vezetett a csapat idénybeli legnagyobb különbségű vereségéhez?
– Erős ellenféllel találkoztunk, előfordul az ilyen, játékosként megesett velem is hasonló. Amit eddig elértünk, parádés volt, nincs okunk a szégyenkezésre, ezúttal is kilencven percen át mentek a futballistáink. Inkább játsszunk egy ilyen meccset, mint egy nyögvenyelőset, ha már a nézők fizettek a jegyért…
– Milyen hangnemet ütött meg a félidőben és a meccs után az öltözőben?
– Ha ennyi rossz teljesítmény van, az az edző hibája – valami a héten nem működött. Az viszont bánt, hogy ha egy egészséges fiatal nem teszi oda magát teljesen, nem tud túllépni a hibán. Nem igazán értem, egyesek miért adták meg magukat, nem volt bennük a felnőttfutballhoz szükséges tartás.
– A forduló előtt lapunk kilencvennyolc százalék esélyt adott a Nyíregyháza bennmaradására: most mekkora a sansz?
– Száz százalékig biztos vagyok a bennmaradásban. Az első meccslabdánkat nem sikerült lecsapni, de maradt még három, ami ahhoz képest nagy szó, honnan indultunk. Szenzációs a csapat, a mentalitás is rendben van, ám ezúttal a nagy akarásnak nyögés lett a vége.
Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 7–2 (3–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), ill. Kvasina (81.), Tijani (84.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|29
|18
|5
|6
|57–30
|+27
|59
|2. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|3. Debreceni VSC
|29
|12
|10
|7
|41–34
|+7
|46
|4. Zalaegerszegi TE
|29
|12
|9
|8
|43–35
|+8
|45
|5. Paksi FC
|29
|12
|8
|9
|54–41
|+13
|44
|6. Újpest FC
|30
|11
|7
|12
|47–48
|–1
|40
|7. Kisvárda
|29
|11
|7
|11
|33–42
|–9
|40
|8. Puskás Akadémia
|29
|11
|6
|12
|36–39
|–3
|39
|9. Nyíregyháza Spartacus
|30
|9
|8
|13
|42–53
|–11
|35
|10. MTK Budapest
|29
|8
|8
|13
|50–58
|–8
|32
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|29
|5
|2
|22
|27–63
|–36
|17