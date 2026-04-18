Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

BORSOS LÁSZLÓ
2026.04.18. 07:20
Fotó: Török Attila
Címkék
Újpest NB I Nyíregyháza Szélesi Zoltán Bódog Tamás
Mint beszámoltunk róla, a labdarúgó NB I 30. fordulójának péntek esti mérkőzésén az Újpest 7–2-re legyőzte a Nyíregyházát. A lila-fehérek tizenöt perc elteltével már három góllal vezettek. A Szpari hatgólos hátrányban kétszer is betalált, de a csattanó a hazaiaké volt. A meccs után a két vezetőedző értékelt.

 

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Kiütéses győzelem!
Amit a helyén kell kezelni. A végeredmény nagyszerű, gyönyörű gólokat szereztünk, fontos három pont ez, jó visszacsatolás mindenki számára, hogy érdemes mindent beleadni. A mutatott játék az elmúlt hetekben jelzi a változást, megvan a szervezettség, egységesek a csapat, összeálltak az építőkockák, a játékosok élvezik a futballt, és ezúttal minden összejött.

– Hogyan értékeli a három gólt szerző Horváth Krisztofer játékát?
Nagyszerű futballista, számtalanszor megmutatta már a ragyogó képességeit. Komplexebb a feladata, nem csak labdabirtoklásban, védekezésben is számítok rá. Folyamatosan dolgozunk, ami nem könnyű neki, mert szüksége van a szabadságra. A sérülése után utolérte magát, ennek bizonyítéka a három gólja. Kiemelhetném Krajcsovics Ábelt is, nem zárható ki, hogy a jövőben dalba foglalják szurkolóink a nevét. Aljosa Matkóról is érdemes beszélni, hiszen gólkirály lehet.

– Mit vár az utolsó három, úgymond tét nélküli bajnokitól?
Nem mondok nagy dolgokat, még egy ekkora győzelem után sem. Nem veszünk vissza a terhelésből, azon túl, hogy két nap szabadságot adok a futballistáknak. Szeretném ugyanezt a szervezettséget viszontlátni, továbbra is alázatos munkát várok a játékosoktól.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Mi vezetett a csapat idénybeli legnagyobb különbségű vereségéhez?
Erős ellenféllel találkoztunk, előfordul az ilyen, játékosként megesett velem is hasonló. Amit eddig elértünk, parádés volt, nincs okunk a szégyenkezésre, ezúttal is kilencven percen át mentek a futballistáink. Inkább játsszunk egy ilyen meccset, mint egy nyögvenyelőset, ha már a nézők fizettek a jegyért…

– Milyen hangnemet ütött meg a félidőben és a meccs után az öltözőben?
– Ha ennyi rossz teljesítmény van, az az edző hibája – valami a héten nem működött. Az viszont bánt, hogy ha egy egészséges fiatal nem teszi oda magát teljesen, nem tud túllépni a hibán. Nem igazán értem, egyesek miért adták meg magukat, nem volt bennük a felnőttfutballhoz szükséges tartás. 

– A forduló előtt lapunk kilencvennyolc százalék esélyt adott a Nyíregyháza bennmaradására: most mekkora a sansz?
Száz százalékig biztos vagyok a bennmaradásban. Az első meccslabdánkat nem sikerült lecsapni, de maradt még három, ami ahhoz képest nagy szó, honnan indultunk. Szenzációs a csapat, a mentalitás is rendben van, ám ezúttal a nagy akarásnak nyögés lett a vége.

Labdarúgó NB I
13 órája

Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

Horváth Krisztofer három, Aljosa Matko két gólt szerzett a hét gólig jutó lila-fehéreknél. Veresége ellenére a Szpari bennmaradása biztossá válhat a hétvégén.

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 7–2 (3–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), ill. Kvasina (81.), Tijani (84.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Újpest FC301171247–48–1 40 
7. Kisvárda291171133–42–9 40 
8. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
9. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

Legfrissebb hírek

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
2 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
2 órája

Francia reneszánsz Angyalföldön – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
11 órája

Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
11 órája

Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

Labdarúgó NB I
13 órája

Az idény végéig NB II-es csapatban folytatja pályafutását az ETO fiatalja

Labdarúgó NB I
16 órája

Rendőrségi eljárás indult a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid ellen – sajtóhír

Labdarúgó NB I
17 órája

Szerződést hosszabbított Szakos Bencével a DVTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája
Ezek is érdekelhetik