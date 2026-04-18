Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Kiütéses győzelem!

– Amit a helyén kell kezelni. A végeredmény nagyszerű, gyönyörű gólokat szereztünk, fontos három pont ez, jó visszacsatolás mindenki számára, hogy érdemes mindent beleadni. A mutatott játék az elmúlt hetekben jelzi a változást, megvan a szervezettség, egységesek a csapat, összeálltak az építőkockák, a játékosok élvezik a futballt, és ezúttal minden összejött.

– Hogyan értékeli a három gólt szerző Horváth Krisztofer játékát?

– Nagyszerű futballista, számtalanszor megmutatta már a ragyogó képességeit. Komplexebb a feladata, nem csak labdabirtoklásban, védekezésben is számítok rá. Folyamatosan dolgozunk, ami nem könnyű neki, mert szüksége van a szabadságra. A sérülése után utolérte magát, ennek bizonyítéka a három gólja. Kiemelhetném Krajcsovics Ábelt is, nem zárható ki, hogy a jövőben dalba foglalják szurkolóink a nevét. Aljosa Matkóról is érdemes beszélni, hiszen gólkirály lehet.

– Mit vár az utolsó három, úgymond tét nélküli bajnokitól?

– Nem mondok nagy dolgokat, még egy ekkora győzelem után sem. Nem veszünk vissza a terhelésből, azon túl, hogy két nap szabadságot adok a futballistáknak. Szeretném ugyanezt a szervezettséget viszontlátni, továbbra is alázatos munkát várok a játékosoktól.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Mi vezetett a csapat idénybeli legnagyobb különbségű vereségéhez?

– Erős ellenféllel találkoztunk, előfordul az ilyen, játékosként megesett velem is hasonló. Amit eddig elértünk, parádés volt, nincs okunk a szégyenkezésre, ezúttal is kilencven percen át mentek a futballistáink. Inkább játsszunk egy ilyen meccset, mint egy nyögvenyelőset, ha már a nézők fizettek a jegyért…

– Milyen hangnemet ütött meg a félidőben és a meccs után az öltözőben?

– Ha ennyi rossz teljesítmény van, az az edző hibája – valami a héten nem működött. Az viszont bánt, hogy ha egy egészséges fiatal nem teszi oda magát teljesen, nem tud túllépni a hibán. Nem igazán értem, egyesek miért adták meg magukat, nem volt bennük a felnőttfutballhoz szükséges tartás.

– A forduló előtt lapunk kilencvennyolc százalék esélyt adott a Nyíregyháza bennmaradására: most mekkora a sansz?

– Száz százalékig biztos vagyok a bennmaradásban. Az első meccslabdánkat nem sikerült lecsapni, de maradt még három, ami ahhoz képest nagy szó, honnan indultunk. Szenzációs a csapat, a mentalitás is rendben van, ám ezúttal a nagy akarásnak nyögés lett a vége.