A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen
Eltérő utat járt be a ZTE FC és a Kazincbarcika azóta, hogy először csapott össze az NB I-ben. A szeptember 27-én rendezett zalaegerszegi mérkőzést a hazaiak a tabella utolsó, tizenkettedik pozíciójából, míg a vendégek tizenegyedik helyezettként várták. Utóbb kijelenthetjük, a meccs fordulópontot jelentett Nuno Campos vezetőedző együtesének, hiszen a 8. fordulóban 5–0-ra megnyerte idénybéli első mérkőzését, és olyannyira lendületbe jött, hogy immár a dobogót ostromolja, csupán egy pont választja el a harmadik DVSC-től. Ezzel szemben a Kazincbarcika nem tudta felvenni az NB I ritmusát, visszacsúszott az utolsó helyre, és onnan csak egy forduló erejéig tudott elmozdulni még október végén – immár matematikai esélye sincs benn maradni, a következő kiírást egy osztállyal lejjebb kezdi.
Mivel a ZTE-t nagy tét nyomja (minden esélye megvan arra, hogy nemzetközi kupaindulóként zárjon, ami a játékoseladásra épülő klubmodell miatt kimondottan fontos lenne a tulajdonosi körnek, hogy a csapat labdarúgói az európai színpadon is megmutathassák magukat), míg a Kazincbarcika már csak a tisztes helytállás reményében lép pályára, így minden bizonnyal a hazaiak fölényét hozza majd az összecsapás. A két csapat legutóbbi zalaegerszegi összecsapásán a házigazda úgy nyert öt góllal, hogy várhatógól-mutatója (xG) mindössze 1.14 volt, ami jelzi, minden összejött az együttesnek – amely emberhátrányban futballozva is képes volt kétszer bevenni Gyollai Dániel kapuját. Januárban is inkább a ZTE uralta a meccset, és miután Juhász Bencét kiállította Káprály Mihály játékvezető, mezőnyfölényét kihasználva a találkozó végén begyűjtötte a három pontot.
A párharc idénybéli kulcsfigurája Kiss Bence. A korábbi kazincbarcikai középpályás nevéhez három gól fűződik (0.31-es xG ellenére), amiből kettőt is a tizenhatoson kívülről szerzett. Alighanem a Miskolcon jegyzett találata volt a legfontosabb, hiszen az három pontot ért az egerszegieknek. Szombat délután valószínűleg ő is tagja lesz a hazaiak kezdő tizenegyének, kiugratásaira, térnyerő passzaira, pontos támadójátékára ezúttal is szükség lesz, ha a ZTE meg akarja nyerni a mérkőzést.
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|29
|18
|5
|6
|57–30
|+27
|59
|2. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|3. Debreceni VSC
|29
|12
|10
|7
|41–34
|+7
|46
|4. Zalaegerszegi TE
|29
|12
|9
|8
|43–35
|+8
|45
|5. Paksi FC
|29
|12
|8
|9
|54–41
|+13
|44
|6. Újpest FC
|30
|11
|7
|12
|47–48
|–1
|40
|7. Kisvárda
|29
|11
|7
|11
|33–42
|–9
|40
|8. Puskás Akadémia
|29
|11
|6
|12
|36–39
|–3
|39
|9. Nyíregyháza Spartacus
|30
|9
|8
|13
|42–53
|–11
|35
|10. MTK Budapest
|29
|8
|8
|13
|50–58
|–8
|32
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|29
|5
|2
|22
|27–63
|–36
|17