A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen





Eltérő utat járt be a ZTE FC és a Kazincbarcika azóta, hogy először csapott össze az NB I-ben. A szeptember 27-én rendezett zalaegerszegi mérkőzést a hazaiak a tabella utolsó, tizenkettedik pozíciójából, míg a vendégek tizenegyedik helyezettként várták. Utóbb kijelenthetjük, a meccs fordulópontot jelentett Nuno Campos vezetőedző együtesének, hiszen a 8. fordulóban 5–0-ra megnyerte idénybéli első mérkőzését, és olyannyira lendületbe jött, hogy immár a dobogót ostromolja, csupán egy pont választja el a harmadik DVSC-től. Ezzel szemben a Kazincbarcika nem tudta felvenni az NB I ritmusát, visszacsúszott az utolsó helyre, és onnan csak egy forduló erejéig tudott elmozdulni még október végén – immár matematikai esélye sincs benn maradni, a következő kiírást egy osztállyal lejjebb kezdi.

Mivel a ZTE-t nagy tét nyomja (minden esélye megvan arra, hogy nemzetközi kupaindulóként zárjon, ami a játékoseladásra épülő klubmodell miatt kimondottan fontos lenne a tulajdonosi körnek, hogy a csapat labdarúgói az európai színpadon is megmutathassák magukat), míg a Kazincbarcika már csak a tisztes helytállás reményében lép pályára, így minden bizonnyal a hazaiak fölényét hozza majd az összecsapás. A két csapat legutóbbi zalaegerszegi összecsapásán a házigazda úgy nyert öt góllal, hogy várhatógól-mutatója (xG) mindössze 1.14 volt, ami jelzi, minden összejött az együttesnek – amely emberhátrányban futballozva is képes volt kétszer bevenni Gyollai Dániel kapuját. Januárban is inkább a ZTE uralta a meccset, és miután Juhász Bencét kiállította Káprály Mihály játékvezető, mezőnyfölényét kihasználva a találkozó végén begyűjtötte a három pontot.

A párharc idénybéli kulcsfigurája Kiss Bence. A korábbi kazincbarcikai középpályás nevéhez három gól fűződik (0.31-es xG ellenére), amiből kettőt is a tizenhatoson kívülről szerzett. Alighanem a Miskolcon jegyzett találata volt a legfontosabb, hiszen az három pontot ért az egerszegieknek. Szombat délután valószínűleg ő is tagja lesz a hazaiak kezdő tizenegyének, kiugratásaira, térnyerő passzaira, pontos támadójátékára ezúttal is szükség lesz, ha a ZTE meg akarja nyerni a mérkőzést.

30. FORDULÓ

Április 17., péntek

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2

Április 18., szombat

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Április 19., vasárnap

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)