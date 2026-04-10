Tovább menetel a két bajnokesélyes; Mocsi Attila: Nem ezt a bánásmódot érdemlem

A Nemzeti Sport

szombati számából ajánljuk:

A labdarúgó NB I-ben a Puskás Akadémia kiütésével robog tovább az ETO. Az első pillanattól kezdve kreatívabban és veszélyesebben futballozott a győri csapat a Puskás Akadémia otthonában, s teljesen megérdemelten, fölényesen nyert. A Ferencváros is magabiztos győzelmet aratott, pedig az első játékrész után még úgy tűnt, a DVTK bravúros eredményt érhet el a Groupama Arénában, azonban a fordulás után a hazai csapat – nagy kapushibát követően – egyenlített, és onnantól nem volt kérdés a három pont sorsa. Részletes tudósítás, vélemények, elemzések a szombati Nemzeti Sportban

Gödörben a Liverpool FC, de Arne Slot élvezi a klubvezérkar bizalmát. A PSG-től elszenvedett BL-vereség után szombaton a Premier League-ben vár feladat a három forduló óta nyeretlen Liverpoolra, Arne Slot menedzser nem pihentetheti kulcsembereit. Judi Ádám írása

Mocsi Attila: Nem ezt a bánásmódot érdemlem. A decemberi edzőváltás óta alig kap játéklehetőséget a Rizesporban az addig alapember Mocsi Attila, ám a Samsunspor elleni csütörtöki bajnokit végigjátszotta és gólt is szerzett. A válogatott védővel Judi Ádám beszélgetett

Bejött a Veszprém férfi kézilabdacsapatának receptje a Bajnokok Ligájában: lehengerlő első meccs után taktikus visszavágó. Mivel a PSG a rájátszás visszavágóján próbálta helyrehozni azokat a hibákat, amelyeket az első mérkőzésen elkövetett, a Veszprémnek is nehezebb dolga volt, mint egy hete, de remekül beosztotta az erejét, és ahelyett, hogy kizárólag az összesített előny megőrzésére koncentrált volna, láthatóan meg akarta nyerni a második meccset is. Az Építők sikere megérdemelt, egyértelműen a jobb formában lévő csapat jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Vincze Szabolcs háttéranyaga

