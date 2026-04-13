Szoboszlai: Mindent egy lapra teszünk fel!; Varga Zsolt: Az első három meccsen elértük a célt

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A Veszprém parádés hajrájának köszönhetően legyőzte a Szegedet. A férfi kézilabda NB I csúcsrangadója amolyan előzetes a várható bajnoki döntőhöz és a hétvégi Magyar Kupa-elődöntőhöz. A hatgólos hazai győzelmet hozó találkozóról értékelések, nyilatkozatok és elemzés – címlapsztori két oldalon.

Gruber Zsombor a Puskás ellen készül. Végre „kiegyenesedik” a tabella, kedden este pótolják a 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést, amelyen a válogatott csatár egykori nevelőegyesülete ellen lép pályára. Somogyi Zsolt interjúja.

Szerda estére meglesz a legjobb négy a labdarúgó BL-ben. A keddi Liverpool–PSG és Atlético–Barcelona párharc egyoldalas beharangozója Gyenge Balázs liverpooli helyszíni jelentésével – Szoboszlai Dominikkal a hivatalos sajtótájékoztatón.

Varga Zsolt szerint három meccsen elértük a célt. A férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a múlt heti világkupa-selejtező után elmagyarázta Szeleczki Róbertnek, miért is születtek a szuperdöntő kiharcolása, azaz a három megnyert csoportmeccs után a folytatásban gyengébb eredmények.

…és még: Gól nélküli fordulózárás Kisvárdán; sima 60 perces győzelem a női hoki-vb-n; 3x3-as női kosárválogatottunk vb-kijutásának háttere; Szabó Álmos az ob-n hat számot vállaló Milák Kristófról.

