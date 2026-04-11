A Kazincbarcika az NB I első kiesője; Liverpool: a bajnoki nyeretlenség lezárva, jöjjön a BL-visszavágó!

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A labdarúgó NB I 29. fordulójában az újpestiek simán nyertek a Kazincbarcika vendégeként, s mivel az MTK is győzött a Zalaegerszeg ellen, biztossá vált, hogy a borsodi együttes egy idény élvonalbeli tagság után ősztől ismét az NB II-ben szerepel. Részletes tudósítás, vélemények, értékelések a játéknap mérkőzéseiről a vasárnapi Nemzeti Sportban

Liverpool: a bajnoki nyeretlenség lezárva, jöjjön a BL-visszavágó! Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos pedig a kispadról nézte végig a Fulham ellen 2–0-ra megnyert bajnoki mérkőzést, amelyen visszatért a Liverpoolba a súlyos sérüléséből felépült Alexander Isak. Kedden a Bajnokok Ligája-címvédő PSG érkezik az Anfieldbe. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Egy nehezebb és egy simább félidő a csehek ellen. Az első játékrészben még okoztak kellemetlen perceket a csehek, a fordulás után már stabil védekezést és magabiztos játékot láthattunk a magyar női kézilabda-válogatottól, a mieink 30–22-re nyertek és bejutottak az Európa-kupa négyes döntőjébe. Jakus Barnabás beszámolója

Vasárnap a Franciaország elleni mérkőzéssel elkezdi a magyar női jégkorong-válogatott a divízió 1/A-s világbajnokságot a Vasas Jégcentrumban. A mieink felkészüléséről és a világbajnokság várakozásairól a szövetségi kapitány, Delaney Collins beszélt Beke Zsombornak

Bondár Anna: Szívünket-lelkünket kitettük a pályára. Alig egy nap alatt ért át a charlestoni 500-as tornáról, a világ másik végéről szinte beesett Oeirasba, a Billie Jean King-kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjának tornájára, ám így is mind a négy mérkőzését megnyerte. Szeleczki Róbert interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!