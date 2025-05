Történelmi döntő a Crucible-ben, Csao Hszin-tung a sznúker új világbajnoka

A kétnapos, az egyik fél 18. nyert frémjéig tartó döntő vasárnapi két szakasza után 11:6 volt az állás Csao Hszin-tungnak. Az elsőben a kínai 7:1-es vezetésre tett szert, a walesi a másodikban 5:4-gyel szépített. A 28 éves Csao Hszin-tung egyértelműen erősebb tűnt, gyakorlatilag minden mutatóban jobb számokat produkált. Ugyanakkor az első szakasz után egy darabig egyenlő erők küzdelmét láthattuk, ez adhatott némi remény a háromszoros világbajnok, 50 éves Williamsnek. A tényleg bravúros lökései mellett a kínai is elkövetett jó pár hibát, de a walesi klasszisnak makulátlan játékra lett volna szüksége, hogy ezeket érdemben kihasználja, és szorossá tegye a párharcot.

Hétfőn Williams mindent megpróbált, de nem igazán tudott közelebb zárkózni. A harmadik szakaszban 11:6 után egy-egy frémet hoztak (12:7), majd a kínai kettőt nyerve 14:7-re alakította az állást, kialakítva az addigi legnagyobb különbséget. De nem állt meg itt… A 22., küzdelmesebb frém is az ázsiaié lett. Végül Williams csak megnyerte a nyolcadik frémjét is, ami azért volt fontos, mert így bebiztosította, hogy az esti befejező etapra is visszajöhessen, és ne érjen véget a döntő már a délután folyamán. A szakasz Csuo hszin-tung 17:8-as előnyével zárult, vagyis az esti folytatásban már csak egy játékot kellett megnyernie a világbajnoki címhez.

Nos, az este első játékát Williams hozta, nem is akárhogy: 101-es brékkel 17:9-re szépített. Majd a felszabadultan játszó walesi még egyet nyert, és így már neki is két számjegyű megnyert frém állt a neve mellett (17:10). Majd megint a háromszoros világbajnok brékelt, és simán összegyűjtötte a frémgyőzelmet érő pontot, 96-ot, így 28 játék után 17:11 volt az állása. A lendület 29. frémben is tartott, Williams ezt is behúzva kiharcolta a 20 perces szüntet. 17:12, ki hitte volna? Williams 50 perc alatt nyert négy frémet.

A 30. frémben Csao brékelhetett, de belehibázott, viszont utána Williams is. És innentől már nem volt megállás. A kínainak könnyű állást kellett végiglöknie, ezt hibátlanul megtette, így megszerezve a 18. frémet Csao Hszin-tung a sportág új világbajnoka lett!

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Döntő

Csao Hszin-tung (kínai)–Mark Williams (walesi, 6.) 18:12