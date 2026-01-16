Nemzeti Sportrádió

Utolsó útjára kísérték Róth Kálmán kézilabdaedzőt

2026.01.16. 14:00
Győrben végső búcsút vettek Róth Kálmántól (Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld)
női kézilabda gyász Róth Kálmán Győri Audi ETO KC
Pénteken utolsó útjára kísérték a győri női kézilabdázás legendás alakját, Róth Kálmánt, aki tavaly év végén hunyt el.

Mint arról korábban már írtunk, december 11-én 66 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO és a magyar női utánpótlás-válogatottak korábbi mestere, a Győri ETO utánpótlás-igazgatója.

Kézilabda
2025.12.11. 19:12

Gyász: elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO KC legendás edzője

A szakember kétszer bajnokságot, háromszor Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, de a magyar női utánpótlás-válogatottakkal is szép sikereket ért el, valamint számos klasszis játékos nevelőedzője is volt.

A legendás mestert pénteki búcsúztatásán százak kísérték utolsó útjára a győri nádorvárosi temetőben – számolt be róla a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Hírportál.

Róth Kálmán edzőként és sportvezetőként évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott a magyar utánpótlás-nevelésében. 1994 és 1996, majd 2003 és 2007 között vezette a Győri ETO KC NB I-es csapatát. 2005-ben és 2006-ban magyar bajnokságot, 2005 és 2007 között három alkalommal Magyar Kupát nyert az ETO-val. Szép sikereket ért el a nemzetközi porondon is: 2005-ben az EHF-kupa fináléjába, 2006-ban KEK-döntőbe, 2007-ben Bajnokok Ligája-elődöntőbe jutott az együttessel.

A Pro Urbe-díjas Róth Kálmán olyan klasszis játékosok nevelőedzője volt, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de rengeteg jelenlegi és egykori válogatott, valamint első osztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a kezei alatt. Több világversenyen is szövetségi edzőként vezette a magyar női utánpótlás-válogatottakat, irányításával tanítványai 2008-ban és 2010-ben az 5. helyen végeztek a junior-világbajnokságon, 2012-ben pedig bronzérmes lett az együttessel. 2009-ben ezüstérmet nyert vele az U19-es válogatott a győri korosztályos Eb-n, az ifjúsági Európa-bajnokságokon 6. (1999) és 4. (2011) pozícióban végzett akkori alakulatával.

2025-ben megkapta a honi szövetség legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.

 

