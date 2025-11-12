Tíz év, nélküle… – Fülöp Mártonra emlékezett édesanyja és édesapja

Egy évtized – Fülöp Márton szüleivel, Fülöp Ferenccel és Fülöpné Benjamin Gabriellával beszélgetünk.

Miről is?

Fülöpné Benjamin Gabriella (Fotó: Nemzeti Sport)

Tíz évről. A fájdalomról. Az emlékekről. A szeretetről. Az életről. A halálról.

Futballmeccs volt aznap is: Norvégiában Kleinheisler László góljával 1–0-ra győzött a magyar válogatott Eb-pótselejtezőn, és mert a visszavágón Budapesten 2–1-re nyert, ott lehetett a 2016-os Európa-bajnokságon.

Nagy levegőt véve elhangzik a (fél)mondat, hogy vajon ennyi idő…

„Ne is folytassa: nem, nem segít semmit – mondta az édesanya. – Sőt, azt érzem, egyre rosszabb a helyzet. Mert eleinte elhitettem magammal, hogy Marcikám Angliában van, Görögországban véd, hiszen külföldön élt évekig, megszokott volt, hogy nincs itthon. Ezért hiába tudta az agyam, hogy butaságot gondol, a szívem el akarta hinni. De olyan nincs, hogy tíz évig nem jön haza, nem hív, hiszen mindennap beszéltünk: ma már nem tudom elhinni magamnak, hogy csak nincs itthon.”

Aki ismeri a szülőket, tudhatja, hogy szeretnek élni, nagyon jókat tudnak nevetni.

„Másképp nem lehetne elviselni – mondta erre az édesapa. – Mindig szerettünk társaságba járni, a barátainkkal találkozni, a házunkban vendégül látni őket. Ez megmaradt, és nem tagadom, nélkülük biztosan sokkal nehezebb lenne túlélni mindezt, feldolgozni, amit nem lehet.”

A barátok most sem felejtik el a szülőket: korábbi osztálytársak, csapattársak, ismerősök találkoznak az évforduló kapcsán. Emlékeznek.

„A csapattársak sok erőt adnak – tette hozzá az édesapa. – Sosem felejtjük el, amikor készült a csapat a mérkőzésre, reggel Marcikánk örökre elaludt, délelőtt Király Gábor írt: Feri, ugye nem igaz? De, sajnos, igaz volt. Balogh Béla, Juhász Roland, Priskin Tamás azóta is velünk van, de szerencsére száz és száz nevet mondhatnék. Itt vannak velünk, nem felejtenek el, hívnak, ha mi kérjük, jönnek azonnal.”