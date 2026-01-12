Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: a férfi kardcsapat lett az év csapata az egyéni sportágak csapatversenyében

Vágólapra másolva!
2026.01.12. 20:52
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
Nemzeti Sport Gála Év Sportolója férfi kardcsapat
A férfi kardcsapatot (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) választották meg az Év csapatának az egyéni sportágak csapatversenyében a Nemzeti Sport Gálán.

„Kicsit jobban izgulok, mint bármelyik versenyen! Óriási megtiszteltetés, hogy mi kaptuk meg a díjat, köszönet ére a Magyar Sportújságíró Szövetségnek. Gratulálok minden egyes mi díjazottnak és jelöltnek. Sokat gondolkoztam azon, miért ilyen különleges a férfi kardcsapat. S rájöttem, azért, mert a nemzedékeken, évtizedeken át felhalmozott tudást mi is megkaphattuk, és alkalmazzuk, a győzelemre törekedve. Mi vagyunk a reflektorfényben, de rengetegen segítenek minket, ezúton is köszönjük nekik!” – mondta a férfi kardcsapat nevében Rabb Krisztián.

SPORTGÁLA
68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Egyéb egyéni
2 órája

A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

A hagyományoknak megfelelően a 2025-ös év legjobb magyar sportolóit díjazzák az Operaházban.

 

Nemzeti Sport Gála Év Sportolója férfi kardcsapat
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sport Gála: Kiss Péter Pál lett az Év fogyatékos férfi sportolója

Egyéb egyéni
4 perce

Orbán Viktor fogadta a Nemzeti Sport Gála díszvendégeit

Egyéb egyéni
8 perce

Nemzeti Sport Gála: Kós Hubert lett az Év férfi sportolója

Egyéb egyéni
10 perce

Nemzeti Sport Gála: Nyéki Balázs lett az év edzője

Egyéb egyéni
25 perce

Nemzeti Sport Gála: Molnár Attila Eb-győztes futása lett az év sportpillanata

Egyéb egyéni
28 perce

Nemzeti Sport Gála: Ekler Luca lett az év fogyatékos női sportolója

Egyéb egyéni
53 perce

Schmidt Ádám: A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma

Egyéb egyéni
1 órája

Nemzeti Sport Gála: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az év fogyatékos csapata

Egyéb egyéni
1 órája
Ezek is érdekelhetik