Nemzeti Sport Gála: a férfi kardcsapat lett az év csapata az egyéni sportágak csapatversenyében

„Kicsit jobban izgulok, mint bármelyik versenyen! Óriási megtiszteltetés, hogy mi kaptuk meg a díjat, köszönet ére a Magyar Sportújságíró Szövetségnek. Gratulálok minden egyes mi díjazottnak és jelöltnek. Sokat gondolkoztam azon, miért ilyen különleges a férfi kardcsapat. S rájöttem, azért, mert a nemzedékeken, évtizedeken át felhalmozott tudást mi is megkaphattuk, és alkalmazzuk, a győzelemre törekedve. Mi vagyunk a reflektorfényben, de rengetegen segítenek minket, ezúton is köszönjük nekik!” – mondta a férfi kardcsapat nevében Rabb Krisztián.

68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!