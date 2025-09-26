Felavatták a Csepel SC megújult épületszárnyát

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pályázatán nyert pénzből és saját forrásból felújított ingatlanrész az egyesület labdarúgó-szakosztályának utánpótlását szolgálja majd ki – olvasható a tájékoztatásban. Az MLSZ képviseletében beszédet mondó Sipos Jenő, úgy is mint egykori csepeli lakos örömét fejezte ki a sporttelepen történt fejlesztést illetően, és reményének adott hangot, hogy az egykor szebb napokat látott kék-piros klub ezzel a beruházással is közelebb kerül a teljes megújuláshoz.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia alapítója köszönetét fejezte ki a támogatóknak, hozzátéve: a sokáig magára hagyatott Csepel SC életében újabb mérföldkövet jelent a megújult épület átadása. Felidézte, hogy az elmúlt csaknem öt esztendőben, mióta sikerült visszaszerezni az ingatlanbefektetőktől az egyesület ingatlanjait, számos fejlesztés megvalósult a területeken.

Fotó: Róth Tamás/Csepel SC

A beszédeket ünnepélyes szalagátvágás követte, melyen többek között Sárfalvi Péter, a Csepel SC korábbi világ- és Európa-bajnok öttusázója és Papp Margit Európa- bajnok, háromszoros olimpikon ötpróbázó is közreműködött. A szervezők faültetéssel is emlékezetessé tették a programot.

A hivatalos ceremóniát követően Rácz Botond sportigazgató és Németh Szilárd névre szóló, 21-es számmal ellátott Csepel SC-mezzel kedveskedett az egyesület korábbi emblematikus sportolóinak, köztük két egykori kiváló csepeli labdarúgónak, Hajdú Lajosnak és Szurgent Lajosnak, két kiemelkedő csepeli hosszútávfutónak Babinyecz Józsefnek és Szekeres Ferencnek, valamint Vincze Miklósnak, a Csepel SC legendás technikai vezetőjének is.