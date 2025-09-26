Nemzeti Sportrádió

Felavatták a Csepel SC megújult épületszárnyát

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 10:46
null
Az ünnepélyes szalagátvágás. Balról jobbra ollóval a kezében: Sárfalvi Péter, Németh Szilárd, Papp Margit és Sipos Jenő (Fotó: Róth Tamás/Csepel SC)
Címkék
fejlesztés Németh Szilárd Csepel SC beruházás Sipos Jenő MLSZ
Az Európai Sporthét alkalmából csütörtökön megújult épületszárnyat avattak fel a Csepel Sport Club központi sporttelepén – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pályázatán nyert pénzből és saját forrásból felújított ingatlanrész az egyesület labdarúgó-szakosztályának utánpótlását szolgálja majd ki – olvasható a tájékoztatásban. Az MLSZ képviseletében beszédet mondó Sipos Jenő, úgy is mint egykori csepeli lakos örömét fejezte ki a sporttelepen történt fejlesztést illetően, és reményének adott hangot, hogy az egykor szebb napokat látott kék-piros klub ezzel a beruházással is közelebb kerül a teljes megújuláshoz.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia alapítója köszönetét fejezte ki a támogatóknak, hozzátéve: a sokáig magára hagyatott Csepel SC életében újabb mérföldkövet jelent a megújult épület átadása. Felidézte, hogy az elmúlt csaknem öt esztendőben, mióta sikerült visszaszerezni az ingatlanbefektetőktől az egyesület ingatlanjait, számos fejlesztés megvalósult a területeken.

Fotó: Róth Tamás/Csepel SC

A beszédeket ünnepélyes szalagátvágás követte, melyen többek között Sárfalvi Péter, a Csepel SC korábbi világ- és Európa-bajnok öttusázója és Papp Margit Európa- bajnok, háromszoros olimpikon ötpróbázó is közreműködött. A szervezők faültetéssel is emlékezetessé tették a programot.

A hivatalos ceremóniát követően Rácz Botond sportigazgató és Németh Szilárd névre szóló, 21-es számmal ellátott Csepel SC-mezzel kedveskedett az egyesület korábbi emblematikus sportolóinak, köztük két egykori kiváló csepeli labdarúgónak, Hajdú Lajosnak és Szurgent Lajosnak, két kiemelkedő csepeli hosszútávfutónak Babinyecz Józsefnek és Szekeres Ferencnek, valamint Vincze Miklósnak, a Csepel SC legendás technikai vezetőjének is.

 

fejlesztés Németh Szilárd Csepel SC beruházás Sipos Jenő MLSZ
Legfrissebb hírek

Büntetett az MLSZ a múlt heti kupa- és a bajnoki fordulók után

Labdarúgó NB I
2025.09.23. 20:46

Egy nap alatt elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–örmény vb-selejtezőre

Magyar válogatott
2025.09.23. 13:52

Reagált az MLSZ: nem volt és nincs is vita a kupalebonyolítás kapcsán

Labdarúgó NB I
2025.09.22. 08:48

NB I: csökkent a legnagyobb és a legkisebb költségvetésű klubok közötti különbség

Labdarúgó NB I
2025.09.18. 10:44

Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kis csapatok, oda a biztos pályaelőny

Labdarúgó NB I
2025.09.18. 09:03

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjére

Magyar válogatott
2025.09.17. 17:50

NB I, NB II: az MLSZ öt csapatot büntetett meg obszcén szurkolói bekiabálásokért

Labdarúgó NB I
2025.09.12. 09:10

Sportlövészet: Fábián Sára hosszabbított Csepelen – hivatalos

Egyéb egyéni
2025.09.10. 10:14
Ezek is érdekelhetik