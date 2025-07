„A budapesti UWW-rangsorverseny olyan lesz, mint egy mini-vb”

Az esemény központi témája természetesen a csütörtöktől vasárnapig a BOK-csarnokban zajló Polyák Imre–Varga János-emlékverseny volt. Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a KIMBA alapítója ezzel kapcsolatban azt mondta: „Sok sikeres rendezvényen vagyunk túl, ezek a kormány támogatása nélkül nem jöhettek volna létre. A magyar nagydíj nagyon fontos megméretés, kifejezetten erős verseny, mondhatni, olyan, mint egy mini-világbajnokság, hiszen öt földrész ötvenkét országának négyszázhatvankilenc birkózója vesz részt rajta. Két párizsi olimpiai bajnok, tizennyolc érmes érkezik hozzánk. Külön öröm, hogy az orosz és fehérorosz versenyzők is indulnak, ami engem illet, a szankciók ellen vagyok, szerintem ezek nem vezetnek sehova. Az elmúlt években visszatértek azok az idők, amikor a politika átgázolt a sporton és a kultúrán, ezt nem szerettük volna újra látni. Szerintem a szankcióknak ezeken a területeken még annyi keresnivalójuk sincs, mint a gazdaságban.”

Gyurta Dániel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai főosztályának vezetője arról is beszélt, miként segítették az UWW-rangsorverseny létrejöttét: „Valóban minivébéhez hasonlítható ez az esemény, amelyen számos ország esetében a támogatásunkat kell biztosítani. Iráni sportolók is érkeznek, ez is azt mutatja, hogy mindenkinek lehetőséget próbálunk adni, és nem viszünk politikát a sportba. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ismét sorra kerül a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyre, örülünk, hogy az UWW bízik bennünk, gratulálunk az MBSZ-nek” – fogalmazott Gyurta Dániel.

A viadalon az eredetileg tervezetthez képest kevesebb magyar sportoló indul, néhány sérülés és a nemrégiben véget ért U20-as Európa-bajnokság befolyásolta a csapat összetételét. Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója a viadallal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Kiemelt, rangos esemény a szeptemberi, zágrábi világbajnokságra való felkészülési szakasz derekán. Évről évre egyre színvonalasabb a viadalunk, amely felülmúlja a másik három rangsorversenyt. A vb után ez az év második legerősebb erőpróbája, több ország esetében, nálunk is válogatóként egyaránt funkcionál. Az ehhez kötődő edzőtáborokat is kiemelném, előtte a szabadfogásúak öt országgal készülhettek együtt, a kötöttfogásúak és a nők a viadalt követően Tatán vesznek részt összetartáson, amelyen összesen több mint kétszáz birkózó lesz jelen. Bízom abban, hogy sikeresen szerepelünk a versenyen, remélem, minél több érmet és aranyérmet szerzünk.”

A sajtótájékoztatót megtisztelte jelenlétével Tigran Garibjan, az orosz nagykövetség sportreferense is. Nem véletlenül!

Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke, a KIMBA operatív igazgatója két fontos bejelentéssel készült: „A nemzetközi szövetség bürójának tagjaként végig részese lehettem annak a folyamatnak, amely jövőre hatályba lép: 2026-tól a rangsorversenyek is beletartoznak az olimpiai kvalifikációs rendszerbe. Eddig csak külön, erre kijelölt viadalokon lehetet kvótát szerezni, ám a 2028-as Los Angeles-i játékokra már világranglistáról is ki lehet jutni. Az is biztos, hogy 2028-ig lesz Polyák Imre–Varga János-emlékverseny, tehát már most elkezdhetjük modellezni az új rendszert, amelynek a mostani megméretés az egyik főpróbája lesz. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy a versenyt követő napon, július huszonegyedikén, hétfőn tizenkilenc órától sporttörténeti eseménynek ad otthont a KIMBA, hiszen a világ két legerősebb szabadfogású országa, az Egyesült Államok és Oroszország csapattalálkozót vív egymással. A mottó: birkózás a békéért. Örülünk, hogy mi is részesei lehetünk a nemes kezdeményezésnek.”