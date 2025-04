Újabb játékosával hosszabbított a Fehérvár jégkorongcsapata

A Gyergyói HK csütörtökön jelentette be a 23 éves, helyi születésű csatár érkezését. Ambrus korábban 135 alapszakasz- és 17 rájátszás-mérkőzést játszott a Hydro Fehérvár AV19 színeiben, és szerepelt a Bajnokok Ligájában is. Szilassy Zoltán sportigazgató szerint egy magyar válogatott kerettag játékos leigazolása mindig nagy fegyvertény. „Az pedig, hogy egy olyan fiatalról beszélünk, aki helyi, azaz gyergyói, számunkra, és úgy gondolom, számára is különleges jelentőségű érzelmileg is. Nagyon nagy dolog, hogy haza tudtuk őt hozni. A játéka, elképesztő korcsolyázó tudása, sokoldalúsága nagy hasznunkra fog válni, és bízom benne, hogy ő is elégedett lesz velünk. Komoly jégidővel, többféle szerepkörben számolunk vele a GYHK-ban” – mondta. (MTI)