Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

Valamennyi súlycsoportban megejtették a gépi sorsolást, amely után kiderült, hogy kinek milyen utat szabott a sors a remélt éremig. Nos, a többségnek igencsak göröngyöset, a riválisok között már az első körökben hemzsegnek a kubaiak, az üzbégek és a kazahok, azaz a sportági nagyhatalmak. Hámori Luca (65 kg) például kőkemény ellenfele(ke)t kapott, mindjárt elsőre a kazah Aida Abikejevát, de a dobogóig a 69 kg-ban olimpiai bajnok török Busenaz Sürmeneli is az útjába kerülne. Ugyanakkor másik párizsi olimpikonunk, Akilov Pilip (80 kg) venezuelaival kezd, a folytatásban pedig azeri és angol riválisa lehet, koncentrált bunyóval eljuthat a dobogóig. Kiss Levente (90 kg) szerencsés erőnyerőként csak a nyolcaddöntőben kezd majd, akárcsak az Eb-3. Lakotár Hanna (54 kg), akire egy kazah–üzbég csata győztese vár, és az Eb-döntős Lakos Regina (70 kg), aki üzbéggel bokszol.

Férfiak. 50 kg: Szaka István–Muhammadiev (ukrán) – a 16 közé jutásért. 60 kg: Kovács Kruzító–Prkacin (horvát)/Vinet García (kubai) – a 16 közé jutásért. 75 kg: Mester Soma–Perrie (skót) – a 16 közé jutásért. 80 kg: Akilov Pilip–Pereyra Mejia (venezuelai) – a 16 közé jutásért. 85 kg: Bátori Mihály–Komárek (cseh) – a 16 közé jutásért. 90 kg: Kiss Levente–Georges (amerikai)/Aas (észt) – nyolcaddöntő

Nők. 50 kg: Papp Kata–Kuo Ji-hszüan (tajvani) – a 16 közé jutásért. 54 kg: Lakotár Hanna–Bazarova (kazah)/Uktamova (üzbég) – nyolcaddöntő. 57 kg: Szűcs Szabina–Fernández Romero (spanyol) – a 16 közé jutásért. 60 kg: Kuhta Vladiszlava–Beram (horvát) – a 16 közé jutásért. 65 kg: Hámori Luca–Abikejeva (kazah) – a 16 közé jutásért. 70 kg: Lakos Regina–Zakirova (üzbég) – nyolcaddöntő

A férfiaknál 55 kilós Eb-bronzérmesünk, a honvédos Virbán Gábor a svéd Nebil Ibrahim ellen kezd, a 65 kilós Petrimán Milán a kínai Csü Csin-haóval bokszol, Pilipec Makszim (70 kg) a holland Finn Bos ellen lép ringbe – valamennyien a 32 közé jutásért –, a nőknél pedig a 48 kilós Szeleczki Lilla ellenfele az egész vb első meccsén a szingapúri Sandy Hoi Lam lesz a 16 közé kerülésért. Négy magyar már a nyitó napon bemutatkozik, valamennyien a délelőtt kezdődő programban



