Nemzeti Sportrádió

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 10:51
null
Hámori Luca (Fotó: Török Attila)
Címkék
Akilov Pilip ökölvívó-vb Hámori Luca
A liverpooli első World Boxing-világbajnokság mérlegelését követően eldőlt, hogy 68 ország (benne a menekültek csapata) 554 öklözője (329 férfi és 225 nő, köztük kilenc, illetve hét magyar) lép a 2008-ban átadott M&S Bank Arena szorítójába az előttünk álló másfél hétben (szeptember 4-től 14-ig).

 

Valamennyi súlycsoportban megejtették a gépi sorsolást, amely után kiderült, hogy kinek milyen utat szabott a sors a remélt éremig. Nos, a többségnek igencsak göröngyöset, a riválisok között már az első körökben hemzsegnek a kubaiak, az üzbégek és a kazahok, azaz a sportági nagyhatalmak. Hámori Luca (65 kg) például kőkemény ellenfele(ke)t kapott, mindjárt elsőre a kazah Aida Abikejevát, de a dobogóig a 69 kg-ban olimpiai bajnok török Busenaz Sürmeneli is az útjába kerülne. Ugyanakkor másik párizsi olimpikonunk, Akilov Pilip (80 kg) venezuelaival kezd, a folytatásban pedig azeri és angol riválisa lehet, koncentrált bunyóval eljuthat a dobogóig. Kiss Levente (90 kg) szerencsés erőnyerőként csak a nyolcaddöntőben kezd majd, akárcsak az Eb-3. Lakotár Hanna (54 kg), akire egy kazah–üzbég csata győztese vár, és az Eb-döntős Lakos Regina (70 kg), aki üzbéggel bokszol.

Férfiak. 50 kg: Szaka István–Muhammadiev (ukrán) – a 16 közé jutásért. 60 kg: Kovács Kruzító–Prkacin (horvát)/Vinet García (kubai) – a 16 közé jutásért. 75 kg: Mester Soma–Perrie (skót) – a 16 közé jutásért. 80 kg: Akilov Pilip–Pereyra Mejia (venezuelai) – a 16 közé jutásért. 85 kg: Bátori Mihály–Komárek (cseh) – a 16 közé jutásért. 90 kg: Kiss Levente–Georges (amerikai)/Aas (észt) – nyolcaddöntő

Nők. 50 kg: Papp Kata–Kuo Ji-hszüan (tajvani) – a 16 közé jutásért. 54 kg: Lakotár Hanna–Bazarova (kazah)/Uktamova (üzbég) – nyolcaddöntő. 57 kg: Szűcs Szabina–Fernández Romero (spanyol) – a 16 közé jutásért. 60 kg: Kuhta Vladiszlava–Beram (horvát) – a 16 közé jutásért. 65 kg: Hámori Luca–Abikejeva (kazah) – a 16 közé jutásért. 70 kg: Lakos Regina–Zakirova (üzbég) – nyolcaddöntő

A férfiaknál 55 kilós Eb-bronzérmesünk, a honvédos Virbán Gábor a svéd Nebil Ibrahim ellen kezd, a 65 kilós Petrimán Milán a kínai Csü Csin-haóval bokszol, Pilipec Makszim (70 kg) a holland Finn Bos ellen lép ringbe – valamennyien a 32 közé jutásért –, a nőknél pedig a 48 kilós Szeleczki Lilla ellenfele az egész vb első meccsén a szingapúri Sandy Hoi Lam lesz a 16 közé kerülésért.
Négy magyar már a nyitó napon bemutatkozik, valamennyien a délelőtt kezdődő programban


 

 

Akilov Pilip ökölvívó-vb Hámori Luca
Legfrissebb hírek

Mostantól a ringben is kellenek az eredmények

Ökölvívás
4 órája

Imane Helif fellebbezett a vb-indulás reményében

Ökölvívás
2025.09.01. 22:40

Hámori Luca: Éremért utazom Liverpoolba

Ökölvívás
2025.08.26. 17:47

Tizenhat magyar bunyós utazhat Liverpoolba a vb-re

Ökölvívás
2025.08.13. 17:19

Kovács István szerint Hámori Luca „kierősödött” a magyar mezőnyből

Ökölvívás
2025.07.06. 14:34

Hámori Luca remekelt az ökölvívó ob-n, Petrimán Milán csúcsmeccsen bokszolt

Ökölvívás
2025.07.04. 20:36

Hámori Luca: Ez az év az én évem!

Ökölvívás
2025.06.27. 11:28

Ökölvívás: Akilov Pilip arany-, Hámori Luca ezüstérmet nyert Csehországban

Ökölvívás
2025.06.14. 22:06
Ezek is érdekelhetik