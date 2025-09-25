Hárspataki Gábor ott lesz a karate vb-n, hatan indulnak a selejtező tornán

A kairói vb-re világranglistás helyezéssel, a kontinentális bajnokságokon elért jó eredménnyel lehetett részvételi jogot szerezni. Kategóriánként további hat helyet lehet szerezni a párizsi selejtező tornán, végül a Karate Világszövetség, a WKF két-két helyet (universality places) ítél oda a vb-ről lemaradóknak.

A mieinknek eddig egy biztos helyük van a vb-n, ugyanis világranglistás helyezése biztosítja az olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor számára az indulás lehetőségét.

A többi magyar karatés számára nem adott alanyi jogon a világbajnoki szereplés, így nekik Párizsban kellene megszerezniük a kategóriánként kiadó hat hely egyikét.

Ezt a lehetőséget – a hazai kvalifikációs rendszerben meghatározott versenyeken elért eredményeik alapján – hat versenyzőnk ragadhatja meg.

A párizsi selejtezőn induló magyarok:

Nagy Botond (formagyakorlat)

Fábián Csenge (formagyakorlat)

Molnár Virág (55 kg)

Boussebaa Aicha (61 kg)

Ádám Alexandra (68 kg)

Fleischer Dóra (+68 kg)