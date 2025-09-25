Nemzeti Sportrádió

Hárspataki Gábor ott lesz a karate vb-n, hatan indulnak a selejtező tornán

2025.09.25. 10:39
null
Hárspataki Gábor (jobbra) (Fotó: Magyar Karate Szakszövetség)
Egy hónap múlva eldől, hogy kik indulhatnak a novemberben, Kairóban megrendezendő idei felnőtt karate világbajnokságon. A 2023-as budapesti, utolsó „nagy” világbajnokság után a soron következő vb-kre immár kvalifikációs sorozaton keresztül juthat ki kategóriánként 32 versenyző a világ minden tájáról. A magyar karatésok közül eddig Hárspataki Gábor helye biztosított Kairóban, hatan pedig az október 17. és 19. közötti párizsi selejtező tornán harcolhatják ki a vb-részvételt – derül ki a hazai szövetség hírleveléből.

A kairói vb-re világranglistás helyezéssel, a kontinentális bajnokságokon elért jó eredménnyel lehetett részvételi jogot szerezni. Kategóriánként további hat helyet lehet szerezni a párizsi selejtező tornán, végül a Karate Világszövetség, a WKF két-két helyet (universality places) ítél oda a vb-ről lemaradóknak.

A mieinknek eddig egy biztos helyük van a vb-n, ugyanis világranglistás helyezése biztosítja az olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor számára az indulás lehetőségét.

A többi magyar karatés számára nem adott alanyi jogon a világbajnoki szereplés, így nekik Párizsban kellene megszerezniük a kategóriánként kiadó hat hely egyikét.

Ezt a lehetőséget – a hazai kvalifikációs rendszerben meghatározott versenyeken elért eredményeik alapján – hat versenyzőnk ragadhatja meg.

A párizsi selejtezőn induló magyarok:
Nagy Botond (formagyakorlat)
Fábián Csenge (formagyakorlat)
Molnár Virág (55 kg)
Boussebaa Aicha (61 kg)
Ádám Alexandra (68 kg)
Fleischer Dóra (+68 kg)

 

Ezek is érdekelhetik