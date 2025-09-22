Magyar karatés érmek Orlandóból

A hazai sportági szakszövetség honlapjának beszámolója szerint Barta Roland remek formát mutatva katázott az International Orlando Karate Open elnevezésű egyesült államokbeli versenyen, és meggyőző versenyzéssel a döntőig menetelt. A vasárnapi fináléban ellenfele a világranglistán második helyezett amerikai Ariel Torres volt, aki jobbnak bizonyult nála.

Nagy Botond első meccsét kis különbséggel elveszítette egy hazai vetélytárssal szemben, viszont a vigaszági mérkőzéseit végig nyerve végül harmadik lett.

Az orlandói viadalon rajthoz állt a küzdelemben Tokióban olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor is, aki a házigazdák favoritjával, Tom Scottal kezdett. Összecsapásuk végén 0:0-t mutatott az eredményjelző, a bírói döntés pedig az amerikai karatésnak kedvezett.