Tiszeker Ágnes: A „doppingolimpiának” nagyon rossz üzenete van a sport számára

A tervek szerint 2026. május 21–24. között Las Vegasban rendezik meg az Enhanced Games elnevezésű sportviadalt. Az ausztrál üzletember, Aron D’Souza által kitalált versenyen doppingellenőrzés nélkül indulhatnak a sportolók úszásban, atlétikában és súlyemelésben.

„Nem örültem, amikor hallottam erről a kezdeményezésről – mondta a Nemzeti Sportrádióban dr. Tiszeker Ágnes. – Egyetlen kollégám sem örült, aki a doppingellenőrzésben dolgozik. Sőt, megkockáztatom, hogy azok a sportolók sem, akik eddig tisztán készültek, és azt gondolták, a munkájukkal, a befektetésükkel a testüket, az egészségüket alárendelik egy sportteljesítménynek és nem szednek mellé kiegészítőt vagy teljesítményfokozó szert. Azt gondolom, ennek nagyon rossz üzenete van a sport számára. Ez etikai kérdés, el kell mindenkinek döntenie, melyik lovon ül: dopping vagy nem dopping.”

A MACS vezetője bírálta a viadalt, és úgy vélekedett, hogy a versenyzőknek érdemes átgondolni, biztosan megéri-e részt venni rajta: „Azért én nem nevezném ezt sportversenynek, ez inkább egy performansz, egy médiaesemény. Sportértéke nincs. Hiszen gondoljunk bele, odaülünk a tévé elé, nézzük a győzteseket, és mire gondolunk? Arra, hogy milyen ügyesek? Mindenesetre arra biztosan nem, hogy ők példaképek. A sportolók helyében nagyon rosszul élném meg, ha elindulnék, de nem nyernék egy ilyen versenyen. Nem elég, hogy beletette a reputációját, elvesztette a hitelét – hiszen nyilván kiközösítéssel jár a részvétel –, egy életre szóló stigma kerül rá, na de mi történik, ha nem jön be? Azért az egymillió dollár sem minden.”

Szóba került a közelgő milánói téli olimpia és a doppingellenőrzések folyamata is.

„A 2026-os téli olimpiát megelőzően, ahogy minden ötkarikás játékok előtt, van egy úgynevezett pregames testing program, amely a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség és a Nemzetközi Mintavételi Ügynökség közös programja. Ez azt jelenti, hogy az olimpiai sportágak világranglistájának első ötven-száz sportolójának országa megkapja, hogy hányszor, milyen típusú szerekre kell ellenőrizni, ezzel teljesítve ezt a tesztelést. Ez gyakorlatilag egy verseny az országok között, és büszkén mondhatom, hogy a párizsi olimpia előtt mi szinte száz százalékban teljesítettük, így az élmezőnyben végeztünk” – nyilatkozta a szakember.

A teljes beszélgetés