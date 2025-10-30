Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: új magyar világcsúcs és hat vb-érem

2025.10.30. 10:46
A magyar csapat (Fotó: Facebook, Hungarian Shooting Federation)
elöltöltő fegyveres hosszútávlövő világbajnokság Venczel Szilárd Németh Balázs sportlövészet
Új magyar hosszútávlövész világcsúcs és hat világbajnoki érem született a 14. Elöltöltő Fegyveres Hosszútávlövész Világbajnokságon Új-Mexikóban, Ratonban.

A kétévente rendezett világverseny 2025. október 10-20 között zajlik az Amerikai Egyesült Államokban, az új-mexikói Ratonban, az NRA Whittington lövészközpontban.

Az egyhetes verseny során a lövészek 300-1000 yard (270-920 méter) közötti távolságon versenyeznek. A verseny különlegessége, hogy 19. századi elöltöltő fegyverekkel, nem optikai irányzékokkal lőnek a versenyzők az egyre növekvő távolságokra. 

A Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége, valamint a Magyar Sportlövők Szövetsége közös válogatottja, mely Venczel Szilárdból és Németh Balázsból áll, különlegesen jól szerepelt. Németh Balázs 500 yard távolságon új világcsúccsal lett világbajnok, de megszerezte a 600 yardos és 1000 yardos világbajnoki címet, valamint a középtávú, hosszútávú és teljes összetett aranyérmet is, 300 yardon pedig bronzérmet szerzett eredeti kategóriában. Ezzel Magyarország az éremtábla tetején zárta a viadalt. A szakág Magyarországon alig fél évtizede létezik csak, ennek ellenére Venczel Szilárd is a középmezőnyben fejezte be a versenyt.

Németh Balázs fegyvere egy igazi különlegesség: egy eredeti 19. század közepén gyártott katonai elöltöltő mesterlövészpuskával lőtte végig a versenyt, mely még ma is hasonló pontosságra képes, mint modern másolatai.

 

