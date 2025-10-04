Lékó Péterrel és Rapport Richárddal megyünk az éremért a csapat Eb-n

Rapport Richárd remek formában játszik az utóbbi időszakban, a korábbi jelentős visszaesése után ismét gyarapítja az Élő-pontjait. Lékó Péter utoljára több mint egy éve, a sakkolimpián játszott versenypartit, de rendkívül intenzíven készült az Eb-re. Hogy ismét megvan a játékkedve, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy részt vesz a kontinenstorna után két héttel kezdődő világkupán is. Lékó legutóbb 2019-ben játszott a klasszikus értékszámot befolyásoló egyéni tornán, így igazi különlegesség a szerepvállalása. Gledura Benjámin, Szjugirov Szanan és Bánusz Tamás a megfelelő játékerő mellett nagyon rutinosak.

„Az összes játékosunk rendesen dolgozott, az elmúlt hétvégén hárman még játszottak is, Rapport Richárd, Bánusz Tamás és Gledura Benjámin a német Bundesligában, csapatbajnokin szerepelt. Jól sikerült nekik, főleg Ricsinek, s ez biztató közvetlenül az Eb előtt. Lékó Petivel mi is mindennap sakkoztunk, neki külön versenye nem volt, ezt edzéssel próbáltuk pótolni – mondta Balogh Csaba szövetségi kapitány az MTI-nek. – A dobogó a cél, de ezt könnyebb elvárni, mint megvalósítani. Valószínűleg harmadik kiemeltek leszünk, viszont az élbolyban nagyon közel vagyunk egymáshoz az Élő-pontok és a tudás szempontjából is. Van tíz erős férficsapat, amelyikből szinte bármelyik az első háromban lehet, de mindenképpen dobogón szeretnénk végezni.”

Bár kontinenstorna lévén India, az Egyesült Államok vagy Kína nincs, így is elég erős mezőny gyűlt össze. Az első helyen a németeket emelték ki, akiknél ott van a világranglistán már a legjobb tíz között jegyzett Vincent Keymer (aki éppen Lékó tanítványa) és a kétszeres egyéni Európa-bajnok Matthias Blübaum, aki meglepetésre nemrég kvalifikálta magát a világbajnokjelöltek tornájára. A hollandok Anish Girivel és Jorden van Foreesttel szintén esélyesek.

A nőknél a Gaál Zsóka, Davaademberel Nomin-Erdene, Papp Petra, Terbe Julianna, Karácsonyi Kata alkotta, és Galyas Miklós vezette csapatot előzetesen a 13. helyre rangsorolták, itt már a tíz közé kerülés is komoly teljesítmény lenne, de a versenyről versenyre kiválóan szereplő Gaál vezetésével összejöhet.

Az Eb-t a nyílt és a női tornán is svájci rendszerben rendezik meg, és kilenc forduló után hirdetnek győztest.