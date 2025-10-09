Nemzeti Sportrádió

Értékes győzelem a szlovének és az olaszok ellen a sakkcsapat Eb-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 20:12
null
Rapport Richárd (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
sakk Batumi Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter sakkcsapat Eb
Értékes győzelmet aratott a magyar válogatott Batumiban a sakkcsapat Európa-bajnokság nyílt tornáján. A Balogh Csaba vezette négyes 3:1-re legyőzte Szlovéniát. A nőknél a magyar együttes óriási küzdelemben nyert az olaszok ellen.

 

A szlovének csak „félig” szlovének, hiszen több, korábban Oroszországot képviselő nagymester váltott nemzetiséget, és csatlakozott hozzájuk. Ilyen Vladimir Fedoseev, aki az egyik legjobb orosz játékosnak számított, azonban ő sem tudott mit kezdeni Rapport Richárddal. Az utóbbi hónapokban nagyszerű formában szereplő éltáblásunk meggyőző játékkal nyert. A legjobb magyar sakkozó a mostani győzelmével már 3.5 pontnál jár négy játszmából. Eddigi teljesítménye plusz 9 Élő-pontot ér, amivel már a 19. helye jött fel a világranglistán.

Bánusz Tamás is kiemelkedően sakkozik, mostani győzelmével már hárompontos, és eddig összesen öttel növelte az értékszámát. Lékó Péter és Gledura Benjámin döntetlenjével Balogh Csaba csapata nagyon értékes 3:1-es győzelmet ért el.

A címvédő szerbek 3:1-re kikaptak az ukránoktól, míg az első helyen kiemelt németek továbbra sem megy igazán, az ötödik fordulóban csak 2:2-es döntetlent játszottak a bolgárokkal.

A női tornán Nomin-Erdene Davaademberel győzelmével és két döntetlennel vezettünk az olaszok ellen, ám hátravolt még Gaál Zsóka, akinek sokkal hátrányosabb állást kellett játszania. Az óriásit védekező Gaál végül 179 lépés (!) után elérte a csapatsikert jelentő döntetlent.

A magyar női válogatott Galyas Miklós szövetségi kapitánnyal (Fotó: European Chess Union)

SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
5. forduló
Magyarország–Szlovénia 3:1
Rapport Richárd (2724)–Vladimir Fedoseev (2720) 1:0
Anton Demchenko (2628)–Lékó Péter (2666) döntetlen
Bánusz Tamás (2588)–Jan Subelj (2545) 1:0
Matic Lavrencic (2479)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen
Az állás: 1. Ukrajna 9 csapatpont (61 Sonneborn-Berger-pont, 12.5 táblapont), 2. Hollandia 8 (64, 12.5), 3. Szerbia 8 (59, 11), …9. Magyarország 7 (52, 13.5)

NŐI TORNA (9 forduló)
5. forduló
Magyarország–Olaszország 2.5:1.5
Marina Brunello (2287)–Gaál Zsóka (2395) döntetlen
Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Elena Sedina (2233) 1:0
Tea Gueci (2175)–Terbe Julianna (2206) döntetlen
Karácsonyi Kata (2195)–Enrica Zito (2045) döntetlen
Az állás: 1. Lengyelország 10 csapatpont (71 Sonneborg-Berger-pont, 13.5 táblapont), 2. Grúzia 1 8 (72, 14), 3. Németország 8 (62.5), 12), …15. Magyarország 6 (37, 10.5)

 

sakk Batumi Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter sakkcsapat Eb
Legfrissebb hírek

Értékes győzelem a szlovének és az olaszok ellen a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
37 perce

Négy remi a csehek ellen a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:50

Rapporték legyőzték a szlovákokat, megvan a második csapatsiker az Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.07. 18:05

Kiütéses győzelemmel javítottak a magyar férfiak a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.06. 18:25

Fölényesen nyertek a magyar nők, de váratlan vereség a nyílt tornán a sakkcsapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.05. 18:45

Lékó Péterrel és Rapport Richárddal megyünk az éremért a csapat Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.04. 15:58

Sakkvilágranglista: Rapport Richárd feljött a huszonkettedik helyre, Gaál Zsóka a lányoknál hetedik maradt

Egyéb egyéni
2025.10.01. 12:19

Kirakni a kockát, és meglépni a nyerőt!

Egyéb egyéni
2025.09.30. 20:41
Ezek is érdekelhetik