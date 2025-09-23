Szerdai sportműsor: kezdődik a legjobb 36 csatája az Európa-ligában; román–magyar a futsal Eb-ért

SZEPTEMBER 24., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)
21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)
ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)
20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)
20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)
21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
17.00: Parma–Spezia (II.)
18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Como–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)
21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)
SZLOVÁK KUPA
A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
16.00: Bős–Dunaszerdahelyi AC
NŐI NB I
2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
14.00: Ferencváros–Diósgyőri VTK
FUTSAL
EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ, CRAIOVA
18.30: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők
Férfi egypár, negyeddöntő: Pétervári-Molnár Bendegúz
FALLABDA
Budapest Squash Open, City Squash Club, Marczibányi tér
19.00: döntő
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
12.30: vegyescsapat-időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál)
20.45: Nantes (francia)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.45: Peliszter (északmacedón)–GOG (dán)
NŐI NB I
18.00: Győri ETO–Kisvárda
18.00: Ferencvárosi TC–Vác
18.00: Esztergom–Debreceni VSC
18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel)
NŐI EURÓPA-KUPA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: TARR KSC Szekszárd–DSK Brandys (cseh)
WNBA
Rájátszás
1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NEGYEDDÖNTŐ
9.30: Olaszország–Belgium
14.00: Lengyelország–Törökország
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
13.00: női gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: férfiak, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló
Kb. 11.00: Bondár Anna–Bianca Andreescu (kanadai)
ATP 500-as torna, Tokió
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Kb. 10.30: Fucsovics Márton–Frances Tiafoe (amerikai, 8.)
VÍZILABDA
Ob I, nők
18.00: One Eger–Valdor-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Szász Máté neurobiológus
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-bojkottot hirdethet a spanyol válogatott
9.00: A telefonban: László Csaba. Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti vágta versenyigazgatója a vonalban
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a legutóbbi női és férfi kosárlabda-bajnokság összefoglalója
12.00: Bajnokok anno. Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornásszal beszélget Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó, vívómagazin
14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin: világbajnoki értékelés
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyzővel
15.35: 10 próba Szuper Leventével
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bittmann Emil, Bobory Balázs, Thury Gábor
17.00: Csodák csodája
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, az Európa-liga alapszakaszának első meccsére készül a Ferencváros
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–DVSC női bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Lublin női Euroliga-selejtezőről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea
18.35: Futsal, élő közvetítés a Románia–Magyarország Eb-pótselejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Kézilabda, élő közvetítés a Dinamo Bucuresti–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág