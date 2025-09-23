Szerdai sportműsor: kezdődik a legjobb 36 csatája az Európa-ligában; román–magyar a futsal Eb-ért

SZEPTEMBER 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)

21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)

20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)

20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)

21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

17.00: Parma–Spezia (II.)

18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Como–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)

21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)

SZLOVÁK KUPA

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

16.00: Bős–Dunaszerdahelyi AC

NŐI NB I

2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

14.00: Ferencváros–Diósgyőri VTK

FUTSAL

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ, CRAIOVA

18.30: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők

Férfi egypár, negyeddöntő: Pétervári-Molnár Bendegúz

FALLABDA

Budapest Squash Open, City Squash Club, Marczibányi tér

19.00: döntő

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

12.30: vegyescsapat-időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál)

20.45: Nantes (francia)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.45: Peliszter (északmacedón)–GOG (dán)

NŐI NB I

18.00: Győri ETO–Kisvárda

18.00: Ferencvárosi TC–Vác

18.00: Esztergom–Debreceni VSC

18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel)

NŐI EURÓPA-KUPA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: TARR KSC Szekszárd–DSK Brandys (cseh)

WNBA

Rájátszás

1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NEGYEDDÖNTŐ

9.30: Olaszország–Belgium

14.00: Lengyelország–Törökország

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

13.00: női gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: férfiak, egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló

Kb. 11.00: Bondár Anna–Bianca Andreescu (kanadai)

ATP 500-as torna, Tokió

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Kb. 10.30: Fucsovics Márton–Frances Tiafoe (amerikai, 8.)

VÍZILABDA

Ob I, nők

18.00: One Eger–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Szász Máté neurobiológus

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-bojkottot hirdethet a spanyol válogatott

9.00: A telefonban: László Csaba. Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti vágta versenyigazgatója a vonalban

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a legutóbbi női és férfi kosárlabda-bajnokság összefoglalója

12.00: Bajnokok anno. Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornásszal beszélget Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó, vívómagazin

14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin: világbajnoki értékelés

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyzővel

15.35: 10 próba Szuper Leventével

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bittmann Emil, Bobory Balázs, Thury Gábor

17.00: Csodák csodája

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, az Európa-liga alapszakaszának első meccsére készül a Ferencváros

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–DVSC női bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Lublin női Euroliga-selejtezőről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea

18.35: Futsal, élő közvetítés a Románia–Magyarország Eb-pótselejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő. Kézilabda, élő közvetítés a Dinamo Bucuresti–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág