Szerdai sportműsor: FTC–Mosonmagyaróvár, Fehérvár–DVSC a női kézilabda NB I-ben

SZEPTEMBER 3., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
9.30: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (telki edzőközpont)
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
F-CSOPORT
15.00: Seychelle-szigetek–Gabon
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Bilbao–Bilbao, 157.4 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler
18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport)
FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: SC Magdeburg–THSV Eisenach (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA
13.45: Észtország–Portugália
17.00: Csehország–Lettország
20.15: Szerbia–Törökország (Tv: M4 Sport)
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Montenegró–Nagy-Britannia
15.30: Litvánia–Svédország
19.30: Finnország–Németország
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
13.00: a férfi és a női Magyar Kupa sorsolása
Női világbajnokság, Thaiföld, negyeddöntők
12.00: Hollandia–Japán
15.30: Olaszország–Lengyelország
TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Havasi Mihályra emlékezünk Bánki Józseffel
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Domonkos István
9.00: A vonalban: László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Így jutott ki labdarúgó-válogatottunk 40 évvel ezelőtt a világbajnokságra
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Öttusa, vendég: Guzi Blanka vb-ezüstérmes
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás, vb-selejtező előtt a válogatott
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, milyen esélyekkel várja a vb-selejtezőt a válogatott? Beszélgetés Dajka Lászlóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Labdarúgás, interjú Szappanos Péterrel, a magyar válogatott kapusával
18.15: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Mosonmagyaróvár női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Labdarúgás, világbajnoki selejtezők Európában
21.30: Labdarúgás, NB II-es körkép
22.30: Sportvilág