Szerdai sportműsor: FTC–Mosonmagyaróvár, Fehérvár–DVSC a női kézilabda NB I-ben

SZEPTEMBER 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

9.30: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (telki edzőközpont)

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.00: Seychelle-szigetek–Gabon

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Bilbao–Bilbao, 157.4 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler

18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: M4 Sport)

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: SC Magdeburg–THSV Eisenach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Észtország–Portugália

17.00: Csehország–Lettország

20.15: Szerbia–Törökország (Tv: M4 Sport)

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Montenegró–Nagy-Britannia

15.30: Litvánia–Svédország

19.30: Finnország–Németország

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

13.00: a férfi és a női Magyar Kupa sorsolása

Női világbajnokság, Thaiföld, negyeddöntők

12.00: Hollandia–Japán

15.30: Olaszország–Lengyelország

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, negyeddöntő; nők, páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Havasi Mihályra emlékezünk Bánki Józseffel

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Domonkos István

9.00: A vonalban: László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Így jutott ki labdarúgó-válogatottunk 40 évvel ezelőtt a világbajnokságra

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Öttusa, vendég: Guzi Blanka vb-ezüstérmes

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Labdarúgás, vb-selejtező előtt a válogatott

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, milyen esélyekkel várja a vb-selejtezőt a válogatott? Beszélgetés Dajka Lászlóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Labdarúgás, interjú Szappanos Péterrel, a magyar válogatott kapusával

18.15: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Mosonmagyaróvár női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Labdarúgás, világbajnoki selejtezők Európában

21.30: Labdarúgás, NB II-es körkép

22.30: Sportvilág