Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: már több mint 50 ezer tagja van a Sportoló Nemzet Programnak

2025.09.26. 21:05
Fotó: Földi Imre
Címkék
sportoló nemzet program fényfutás Schmidt Ádám
Schmidt Ádám büszke arra, hogy már több mint 50 ezer tagja van a pontosan két éve elindított Sportoló Nemzet Programnak, amelynek célja, hogy kortól és nemtől függetlenül minél több magyar ember figyelmét hívja fel a rendszeres sportolás fontosságára.

A sportért felelős államtitkár erről péntek este, a szabadidősportolók részére a Puskás Arénában megtartott Led's Run elnevezésű esti fényfutáson beszélt, amelyet egyébként az Európai Sporthét nyitó napjára időzítettek.

Hozzátette: a fényfutást idén már harmadszor rendezték meg, ezen belül másodszor a Puskás Arénában. A nem éppen kedvező, esős időjárás ellenére is több mint ötezren választották péntek esti programjuknak a közösségi sporteseményt, amelyen a résztvevők 2 és 5 kilométeres távon állhattak rajthoz, és a hosszabbik táv teljesítése közben még a stadion pályájának szélére is befuthattak. Az első futamot Schmidt Ádám rajtoltatta el, majd jó példával előállva maga is együtt futott a mezőnnyel.

Az államtitkár elmondta, széles kört sikerült mozgósítaniuk az eseményre, hiszen a legfiatalabb résztvevő alig múlt egyéves, míg a legidősebb már túl van a 87. születésnapján is.

Schmidt Ádám beszámolt arról is, hogy az idei tanévet a Sportoló Nemzet Tanévnek nevezték el, folyamatosan kapcsolatban vannak az iskolákkal és a közintézményekkel, és rengeteg sportos programot fognak kínálni a tanulóknak a tanév során. Bízik benne, hogy a Sportoló Nemzet Program tagsági létszáma folyamatosan növekedni fog és ezáltal közelebb kerül céljának megvalósításához.

Egyúttal elindult a Sportoló Nemzet Program országjárása is, amelynek keretében vasárnap 10 órától Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián tartanak családi sportnapot.

 

