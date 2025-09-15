Rapport Richárd a 12. lett a FIDE Grand Swiss-tornán

Rapport Richárd, bár a továbbjutásra nem volt esélye, nagyszerű versenyt tudhat maga mögött. Egyetlen vereség mellett négy győzelmet aratott, teljesítményével hat Élő-pontot szerzett.
Gaál Zsóka 50 százalékos mérleggel zárta az utolsó négy fordulóját. A lengyel Oliwia Kiolbasa elleni győzelme és az utolsó körben az Európa-bajnoki címvédő szerb Teodora Injac elleni döntetlenje nagyon értékes, mint ahogy a 28. helye és a plusz 2 Élő-pontja is az 56 fős, rendkívül erős mezőnyben.
A FIDE Grand Swiss viadal fontos torna volt a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján. Ezt a két helyet a nyílt tornán a holland Anish Giri, valamint meglepetésre a németek kétszeres Európa-bajnoka, Matthias Blübaum kapta meg. A nőknél az indiai Rameshbabu Vaishali és az orosz Katyerina Lagno vívta ki a továbbjutást.
SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND
Nyílt torna (11 forduló)
8. forduló
Rapport Richárd (2711)–Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2785) döntetlen
Szjugirov Szanan (2627)– Ray Robson (amerikai, 2674) döntetlen
9. forduló
Nikolasz Theodoru (görög, 2646)–Rapport Richárd (2711) döntetlen
Deshmukh Divya (indiai, 2478)–Szjugirov Szanan (2627) 0:1
10. forduló
Sant Szargszjan (örmény, 2653)–Rapport Richárd (2711) döntetlen
Andrej Jeszipenko (orosz, 2687)–Szjugirov Szanan (2627) 1:0
11. forduló
Rapport Richárd (2711)–Amin Tabatabaei (iráni, 2673) 1:0
Szjugirov Szanan (2627)–Nikita Vitiugov (angol, 2666) döntetlen
A végeredmény: 1. Anish Giri (holland, 2746) 8 pont, 2. Matthias Blübaum (német, 2671) 7.5, …12. Rapport Richárd 7, …62. Szjugirov Szanan 5.5
Női torna (11 forduló)
8. forduló
Gaál Zsóka (2388)–Guldona Karimova (üzbég, 2324) döntetlen
9. forduló
Julija Oszmak (ukrán, 2478)–Gaál Zsóka (2388) 1:0
10. forduló
Gaál Zsóka (2388)–Oliwia Kiolbasa (lengyel, 2405) 1:0
11. forduló
Teodora Injac (szerb, 2454)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen
A végeredmény: 1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 8 pont, 2. Katyerina Lagno (orosz, 2433) 8, …28. Gaál Zsóka 5.5