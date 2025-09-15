Rapport Richárd a 12. lett a FIDE Grand Swiss-tornán

Rapport Richárd, bár a továbbjutásra nem volt esélye, nagyszerű versenyt tudhat maga mögött. Egyetlen vereség mellett négy győzelmet aratott, teljesítményével hat Élő-pontot szerzett.

Gaál Zsóka 50 százalékos mérleggel zárta az utolsó négy fordulóját. A lengyel Oliwia Kiolbasa elleni győzelme és az utolsó körben az Európa-bajnoki címvédő szerb Teodora Injac elleni döntetlenje nagyon értékes, mint ahogy a 28. helye és a plusz 2 Élő-pontja is az 56 fős, rendkívül erős mezőnyben.

Gaál Zsóka (Fotó: Michal Walusza / FIDE)

A FIDE Grand Swiss viadal fontos torna volt a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján. Ezt a két helyet a nyílt tornán a holland Anish Giri, valamint meglepetésre a németek kétszeres Európa-bajnoka, Matthias Blübaum kapta meg. A nőknél az indiai Rameshbabu Vaishali és az orosz Katyerina Lagno vívta ki a továbbjutást.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND

Nyílt torna (11 forduló)

8. forduló

Rapport Richárd (2711)–Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2785) döntetlen

Szjugirov Szanan (2627)– Ray Robson (amerikai, 2674) döntetlen

9. forduló

Nikolasz Theodoru (görög, 2646)–Rapport Richárd (2711) döntetlen

Deshmukh Divya (indiai, 2478)–Szjugirov Szanan (2627) 0:1

10. forduló

Sant Szargszjan (örmény, 2653)–Rapport Richárd (2711) döntetlen

Andrej Jeszipenko (orosz, 2687)–Szjugirov Szanan (2627) 1:0

11. forduló

Rapport Richárd (2711)–Amin Tabatabaei (iráni, 2673) 1:0

Szjugirov Szanan (2627)–Nikita Vitiugov (angol, 2666) döntetlen

A végeredmény: 1. Anish Giri (holland, 2746) 8 pont, 2. Matthias Blübaum (német, 2671) 7.5, …12. Rapport Richárd 7, …62. Szjugirov Szanan 5.5

Női torna (11 forduló)

8. forduló

Gaál Zsóka (2388)–Guldona Karimova (üzbég, 2324) döntetlen

9. forduló

Julija Oszmak (ukrán, 2478)–Gaál Zsóka (2388) 1:0

10. forduló

Gaál Zsóka (2388)–Oliwia Kiolbasa (lengyel, 2405) 1:0

11. forduló

Teodora Injac (szerb, 2454)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen

A végeredmény: 1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 8 pont, 2. Katyerina Lagno (orosz, 2433) 8, …28. Gaál Zsóka 5.5