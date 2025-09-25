Nemzeti Sportrádió

Huszadik alkalommal rendezik meg a Magyar Diáksport Napját

2025.09.25. 14:55
Balogh Gábor (Fotó: Facebook/Magyar Diáksportszövetség)
Magyar Diáksport Napja Balogh Gábor Magyar Diáksportszövetség
Pénteken a központi helyszín, a Testnevelési Egyetem mellett országszerte ezernégyszáz iskolában rendezik meg a 20. Magyar Diáksport Napját.

Pénteken 9 órakor kezdődik a Magyar Diáksport Napja elevezésű program, amely országszerte egységesen százhúsz percig tart – fő helyszínül szolgáló Testnevelési Egyetemen korábbi és jelenlegi olimpiai bajnokokkal lehet együtt mozogni. A részletekről Balogh Gábor, a Magyar Diáksportszövetség elnöke beszélt az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában:

„Évente tematikus programokkal készülünk, korábban az egészséges életmód vagy a környezetvédelem, idén az iskolák és a sportegyesületek kapcsolata a kiemelt téma” – mondta az elnök, aki fontosnak tartja a Magyar Diáksport Napján keresztül felhívni az egyesületek érdeklődését, hogy figyelemmel kövessék a diáksport programokat, mert biztosan segít a kiválasztásban.

„Ugyanakkor fontos a diákoknak is, mert egyesületi szakemberekkel is dolgozhatnak együtt” – tette hozzá.

Az eseményt mindig szeptember utolsó péntekén rendezik meg, de a korábbi olimpiai ezüstérmes és nyolcszoros világbajnok öttusázó elmondta, a huszadik hazai esemény mellett ez már a tizenegyedik nemzetközi diáksportnap lesz.

„Régi álmunk volt, hogy a fiatalok a játék öröméért sportolhassanak. Húsz éve ezt megvalósítottuk, mivel azonban Magyarországon egyre több iskola csatlakozott, tizenegy évvel ezelőtt elérkezettnek láttuk az időt, hogy nemzetközi szinten is megmutassuk magunkat” – emelte ki.

A kezdeményezés eredményeként nemzetközi viszonylatban ma már negyven országban hozzávetőlegesen hárommillió gyermek mozog ugyanabban két órában. Magyarországon tavaly 1400 iskola ötszázezer diákja vett részt a programban.

„Itthon a központi helyszín az idén százéves Testnevelési Egyetem lesz. Az intézményben kezdődött a testkultúra képzése és az egyesületi élet felépítése, szóval nem csak a centenárium miatt ideális választás” – fogalmazott Balogh Gábor.

 

 

