Balogh Gábor szerint a magyarországi versenyrendezések megerősíthetik az öttusa olimpiai helyét

Úgy fogalmazott, ő általában pozitív szemléletű és nincs olyan gondolat a fejében, hogy az öttusa helye ne lenne biztos. Szerinte ott lesz a sportág az ötkarikás játékokon a továbbiakban is, de azért fontos, hogy jó versenyeket rendezzenek.

Ezzel kapcsolatban kitért rá, hogy a jövő heti, budapesti világkupa és az, hogy a következő évben a vk-sorozat döntője is itt lesz, „nagyon erőteljesen illeszkedik” a nemzetközi szövetség (UIPM) programjába, mert „Magyarország számos alkalommal bizonyította, hogy jó versenyrendező”. Megemlítette, hogy 2026 nyarán fog a Nemzetközi Olimpiai Bizottság először elvi döntést hozni a 2032-es brisbane-i programról.

„Nagyon-nagyon fontos ez a két év az öttusa sportágnak, hogy milyen versenyeket tud bemutatni. Az én gondolatom az, hogy minél jobb versenyeket szervezzünk, minél jobb képet mutassunk magunkról, és az öttusa ott kell, hogy maradjon és ott is fog maradni az olimpiai programban” – tette hozzá.

Ebbe a sorba illeszkedik a 2027-es világbajnokság is, melyet a hazai szövetség szeretne megrendezni. Ez több szempontból is fontos lenne: egyrészt olimpiai kvalifikációs vb-lesz, a magyar öttusázók hazai közönség előtt versenyezhetnének és a hazai szövetség akkor ünnepli százéves fennállását.

Az új számot, a lovaglás helyére bekerülő akadálysportot illetően a versenyzőként olimpiai ezüstérmes, világbajnok Balogh Gábor úgy vélekedett, hogy egyelőre tág az olló, nagy a különbség a legjobbak és a kevésbé jók között, de a különbségek csökkenni fognak.

„Lesznek még szabályváltoztatások, mert ez azért egy újjáalakult sportág. A nemzetközi szövetségnek az a terve, hogy a '27-es és a '28-as két kvalifikációs évben már olyan lebonyolításban menjenek a versenyek, amilyent az olimpián is láthat majd a közönség. Tehát igazából ezek most próbaversenyek, próbaévek, ki kell próbálni, mi az, ami jól működik, mi az, ami a leglátványosabb” – fogalmazott.

A mieink felkészítéséről az mondta: azzal vágtak neki az új számnak, hogy lehetőleg előnyt kell belőle kovácsolni, de a minimum, hogy ne kerüljenek hátrányba a versenyzők. Ezért bevontak egy norvég és egy dán szakembert, és az első nemzetközi képzés már le is zajlott.

„Most már van tíz-tizenöt olyan edzőnk, aki a magyar versenyzőket fel tudja készíteni” – tette hozzá.

Megismételte, amit a szerdai sajtótájékoztatón is kiemelt, hogy a jövő heti a legek világkupája lesz a részvételt és a körítést illetően is. Száznyolcvan fős mezőny gyűlik össze, így a férfiaknál és a nőknél is három selejtezőcsoportban kezdődnek majd a küzdelmek a BOK-csarnokban.

Az eredményekkel kapcsolatban erre az évre vonatkozóan nincsenek konkrét elvárásai, ezalól csak az augusztus végi világbajnokság a kivétel.

„Annyira átalakulóban van a sportág, annyira új, hogy ez az év szerintem még nem fogja megmutatni, hogy a következő három esztendőben az olimpiáig nagyjából az erőviszonyok hogyan fognak alakulni. A világbajnokságig talán már beérnek annyira a versenyzők, megtanulják az akadálysportot, hogy ott már lehet egyfajta elrendeződést látni. Ez most tényleg egy tanulóév, de természetesen mindenkinek ki kell hoznia magából a maximumot” – fogalmazott.