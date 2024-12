„Visszakerült arra a polcra a sportág, amelyet megérdemel” – Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke

Ritkán látni nyugodt és csendes körülmények között a Puskás Aréna játékterét és lelátóját – ahogy az sem mindennapi, hogy a kivetítőkön nem az aktuális futballmérkőzés állását, hanem a mögöttünk hagyott idény legemlékezetesebb magyar öttusajeleneteit lehetett látni. Mi tagadás, volt miből válogatni.

A lényeg viszont ezúttal beltérben volt – szerda este a Puskás Aréna nyugati szárnyának dísztermében tartotta díjkiosztóval egybekötött évzáró díszvacsoráját a Magyar Öttusaszövetség. Az esten részt vett Robert Stull, a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) frissen megválasztott elnöke, de köszöntötte a vendégeket Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Schmitt Pál – aki korábban többek között köztársasági elnök, a MOB elnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke is volt, jelenleg a NOB tiszteletbeli tagja, és bár elsősorban párbajtőrben szerzett eredményeire emlékszünk, korábban öttusázott is –, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

„Az öttusasport nemzeti büszkeség és érték, unikális eredményekkel rendelkezünk, kiérdemelte az eddigi támogatást, ám nem kapta meg a kellő figyelmet. Az idén történtek hatására ez megfordult ebben az évben, a figyelem középpontjába kerültünk – kezdte köszöntőjét Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke, kiemelve, hogy valamennyi utánpótlás-világversenyen érmesek lettek a magyarok a különböző korosztályokban, hogy a hat megszerezhető felnőtt világbajnoki éremből négy is a magyaroké lett, és mindkét nemnél a mieink lettek a csapatvilágbajnokok. Majd kitért az olimpiára. – Gulyás Michelle olimpiai bajnoki címét senki sem felejti, aki látta, Guzi Blanka csodálatos versenyzéssel negyedikként ért célba, ha pedig Szép Balázs tizedik és Bőhm Csaba tizenharmadik helyezését hozom szóba, elmondhatjuk, hogy a négy versenyzőnk a legjobb tizenhárom között szerepelt a párizsi játékokon, ehhez pedig szívből gratulálok! A sportszakmaiak mellett sportdiplomáciai sikereket is elértünk idén, Gyenesei Leilát a nemzetközi szövetség médiáért felelős elnökségi tagjává választották a novemberi rijádi kongresszuson, ugyanitt Vízkeleti Pétert a pénzügyi bizottság tagjai közé és az európai szövetség elnökségi tagjává választották, míg Kulcsár Ágnes újabb ciklusban dolgozhat a technikai bizottságban. Van víziónk, reputációnk, jó hírek születnek rólunk, nagyon szép év áll mögöttünk, jelentős szintet léptünk előre – visszakerült arra a polcra a sportág, amelyet megérdemel. Ehhez szükségünk volt az elkötelezett és motivált versenyzőkre, a mögöttük álló szakmai stábra, és bátor döntésekre – ha nem hoztunk volna bátor döntéseket, Gulyás Michelle nem ülhetne köztünk olimpiai bajnokként.”

A hazai sportági szervezet vezetője arról is beszélt, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságával közösen megalkotott és megtárgyalt stratégia szerint külön támogatást kap a szövetség eszközfejlesztésre, és meglesznek a források a versenyszervezésre, valamint az olyan sportszakmai feladatokra, mint a tervek szerinti új szakosztályok indítása, a toborzás és a szakemberképzés. „Óriási kihívás előtt állunk, de ez sosem volt másképp: olyan sportág vagyunk, mint semelyik másik a világon. Folyamatosan változik a szabályrendszere, ezúttal kivettek egy számot, betettek a helyére egy másikat, jelentős alkalmazkodóképességre és rugalmasságra van szükség, de a szövetség készen áll arra, hogy a változásokat lekövesse” – tette hozzá Balogh Gábor, aki arra is kitért, hogy a szövetség múlt heti döntése szerint Belák János a jövőben nemcsak az utánpótlás-, hanem a felnőttválogatott sportszakmai vezetője lesz. Mint ismert, Martinek János felnőtt szövetségi kapitányi megbízatása ez év végéig szól, a szakember pedig a párizsi olimpiát követően beszélt arról, hogy nem folytatja ebbéli munkáját.

„Én a szeretet embere vagyok, ebben hiszek, az elmúlt egy évben azon dolgoztunk, hogy az együtt gondolkodás mentén működjön a sportág. Mindenkitől azt szeretném kérni, hogy a felbukkanó partikuláris problémákat igyekezzünk háttérbe helyezni, próbáljuk meg megtalálni egymásban a szépet és a jót, és próbáljunk együtt dolgozni a sikerekért, mert ez csak közösen sikerülhet” – zárta köszöntőjét az elnök.

A MÖSZ meghívására ellátogatott az eseményre Robert Stull, akit a majdnem egy hónappal ezelőtti rijádi kongresszuson választottak meg a UIPM elnökének. „Fiatal öttusázóként még együtt versenyezhettem a sportág legendáival, Fábián Lászlóval, Martinek Jánossal, Mizsér Attilával, Magyarország pedig már korábban is a hazája volt ennek az olimpiai sportágnak. Ha volt magyarországi verseny, azon mindenki részt akart venni. Ha csak erre az évre tekintünk, Magyarország huszonkilenc érmet nyert korosztályos és felnőtt világversenyeken, ami új abszolút rekord, ez az ország példát mutat a világ többi részének, a jövő pedig fényes, ebben biztos vagyok. Rijádban az elnökség negyven százaléka kicserélődött. Hiszem, hogy a megújuló vezetőség még magasabb szintre viszi az öttusát. Párizs magasra tette a lécet, de azt is remélem, Los Angelesben ezt megugorjuk, és meggyőződésem, ebben Magyarországnak is vezető szerepe lesz. Köszönöm szépen!” – fejezte be magyarul Robert Stull.

„Bár mindenki engem emel ki, azt szeretném, ha mindenkiről szólna ez az este. Természetesen igazán örülök az olimpiai aranynak, nagy dolognak tartom, de fantasztikus és elképesztő eredmény a huszonkilenc érem, amit idén elértünk” – szórta szét képletesen a rá irányuló reflektorfényt Gulyás Michelle, aki a magyar szövetség éves elismerése mellett a UIPM legjobb női öttusázójának járó díját is ekkor vehette át. A nemzetközi szervezet még a rijádi kongresszuson tüntette ki az UTE sportolóját, aki Párizs mellett a kairói világkupán, és sorozatban negyedszer az országos bajnokságon is győzött.

De nem ő volt az egyedüli magyar díjazott – Geleta Balázst, Bőhm Csaba trénerét a UIPM az év legjobb edzőjének választotta meg. „Minket a versenyzőink eredményei alapján ítélnek meg, de az öttusa egy specifikus sportág, egy egész csapat dolgozik egyetlen versenyzővel, így ez a díj nemcsak nekem, a többieknek is szól. Csabival egészen kiskora óta együtt dolgozom, nagyon jó embernek tartom, együtt fejlődtem vele edzőként, ahogy ő sportolóként” – fogalmazott edzője Bőhm Csabáról. A Kőbánya SC versenyzője idén a kilencedik magyar egyéni öttusa-világbajnokává vált, valamint a csapattal is nyert, és a vk-döntőn is első lett. „A mélységeket és a magasságokat is együtt éltük meg a csapatommal, akiknek sokat köszönhetek csakúgy, mint a családomnak, a barátaimnak és a sporttársaimnak, akik segítették a párizsi felkészülésemet, miközben mehettek volna nyaralni” – mondta Bőhm Csaba.

Az év felnőtt férfi versenyzője: Bőhm Csaba

Az év felnőtt női versenyzője: Gulyás Michelle

Az év junior férfi versenyzője: Tamás Botond

Az év junior női versenyzője: Zemán Zóra Zoé

Az év U19-es férfi versenyzője: Marschall Attila

Az év U19-es női versenyzője: Haraszin Linda és Zemán Zóra Zoé

Az év U17-es férfi versenyzője: Szécsi Nemere

Az év U17-es női versenyzője: Rajncsák Diána

Az év U15-ös férfi versenyzője: Kántor Benedek

Az év U15-ös női versenyzője: Balzsay Jázmin

Az év női felfedezettje: Erdős Rita

Az év edzője: Geleta Balázs

Az év utánpótlás edzője: Jámbor Gyöngyi