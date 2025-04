Balogh Gábor: A legek világkupája következik

„Ahogy a többiek, én is szeretek hazai közönség előtt versenyezni. Mindig nagy az itthoni nézőszám a többi világkupaversenyhez képest, ilyenkor kijönnek a család, barátok. A körítés is különleges lesz, nem volt még korábban fedett pályás versenyen fényjáték, hangtechnika, dj, a közönségnek is látványos lesz ez a viadal. Jól sikerült az átállás, a februári kairói világkupán versenyeztem először az akadálypályán, és a megújított vívással is akkor találkoztam először, nagyon sok következtetést levontunk a versenyből a felkészülésemet tekintve, jó formában érzem magam. A legnagyobb kihívás a verseny folytatása az akadálypálya után, tíz perc pihenőnk van, és máris teljesíteni kell a többi számban, és az új, egyenes kieséses vívásban is teljesen más felfogással kell vívni, akkor is, ha valaki kedvezményezett, és akkor is, ha nem. Kevésbé helyezésbeli, inkább számonkénti céljaim vannak, futásban szeretnék sokat előrelépni, és a kevés pihenővel is fejlődni az egyes számokban. Idén kevesebbet tervezek versenyezni, ez kifizetődik, mert több idő marad a felkészülésre, az alapozásra, a pihenésre, és semmi nincs siettetve. Szükségem van most erre a nyugalomra, mert az olimpia előtti időszak fizikailag és mentálisan is stresszes volt, kell arra is az idő, hogy feltöltődjek, így továbbra is élvezhetem a versenyzést” – mondta az olimpiai bajnok Gulyás Michelle.