Gyorsaságimotoros-vb: Megszűnik a MotoE

2025.09.11. 12:57
Az idény végével megszűnik a MotoE (Fotó: Dömötör Csaba)
Az idény végével megszűnik a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriája, amelyben Varga Tibor személyében magyar versenyző is szerepel.

A sorozat szervezői csütörtökön jelentették be, hogy a hetedik éve futó széria nem tudott kellő népszerűségre szert tenni a rajongók körében, ezen kívül az elektromos motorok piaca sem a várt ütemben fejlődött ebben az időszakban.

Az idei kiírásból még két versenyhétvége van hátra, péntektől vasárnapig a San Marinó-i Nagydíj következik, majd Portugáliában ér véget a sorozat. A 18 éves Varga Tibor 46 pontjával a 13. helyen áll összetettben, legjobb eredménye egy negyedik hely volt Ausztriában. Balatonfőkajáron, augusztusban a magyar közönség előtt bukott és kórházba kellett szállítani.

 

