Talmácsi Gábor: Több magyar fiatal is jó úton halad a MotoGP felé

Március elején Thaiföldön megkezdődött a MotoGP, a gyorsasági motorversenyzés királykategóriájának idei évada. Ám 2025-ös magyar szempontból jóval különlegesebbnek ígérkezik a korábbi esztendőknél, mivel a sorozatban 1990 és 1992 után újra lesz Magyar Nagydíj, méghozzá augusztus 22–24. között a balatonfőkajári, 4,1 kilométer hosszú aszfaltcsíkon. Talmácsi Gábor másfél évtizede harcol azért, hogy a MotoGP hazánkba érkezzen, és kitartását most siker koronázta: tíz évig biztosan lesz magyar futam.

Hatalmas dolog, hogy ilyen hosszú szünet után visszatér Magyarországra a MotoGP. Ráadásul azt gondolom, hogy tökéletes időzítéssel, mert a sportág népszerűsége világszerte évről évre nő

– mondta az Utánpótlássportnak Talmácsi, aki 2007-ben világbajnoki címet szerzett a 125 köbcentis kategóriában (amelynek megfelelője a Moto3-as géposztály), és azóta is ő a sportág hazai „arca”. – A MotoGP a világ negyedik legnézettebb sportszériája, most pedig még nagyobb figyelem övezi a bajnokságot, mint valaha. Ennek az egyik fő oka, hogy rendkívül izgalmas szezon elé nézünk. A nyolcszoros világbajnok Marc Márquez Ducatihoz igazolása hatalmas felhajtással járt, és ez a váltás a MotoGP-ben nagyjából akkorát szólt, mint Lewis Hamilton Ferrarihoz szerződése a Formula–1-ben. Márquez miatt rengetegen nézik ezt a sorozatot, és ő a sportág jelenlegi első számú sztárja.”

Szintén fontos fejlemény, hogy nemcsak a legnagyobb sztárok látogatnak el a nyáron a Balaton Park Circuitre, hiszen a MotoGP egyéb kategóriáit (Moto2, Moto3 és MotoE) is megrendezik. Továbbá a MotoGP mellett a World Superbike-sorozatnak is otthont ad majd a magyar pálya idén júliusban.

Talmácsi Gábor Fotó: Árvai Károly

Örömteli, hogy a MotoE-ben, vagyis az elektromos szériában a tizennyolc éves Varga Tibor Erik révén lesz magyar résztvevő a teljes szezonban.

Egyébként a magyar fiatalok közül rajta kívül is többen jó úton haladnak az úton, hogy idővel ugyancsak állandó szereplői legyenek a betétszériák valamelyikének. Akit külön kiemelnék, az a tizennyolc éves Farkas Kevin, aki a HUMDA (Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség – A szerk.) támogatási rendszerének a tagja, és szabadkártyásként a Moto3-ban rajthoz is állhat majd a Magyar Nagydíjon. Az idén neki a JuniorGP-bajnokság lesz a fő terepe, amely már tényleg a közvetlen előszobája a MotoGP-kategóriáknak. Ha Kevin ebben az évben jól teljesít, akkor jövőre már állandó versenyzőjévé válhat a Moto3-nak.

Varga Tibor és Farkas Kevin mellett Rossi Attila Moor is kimagasló tehetségnek számít, aki szintén szép eredményeket érhet el a jövőben.

A korábbi klasszis szerint a Magyar Nagydíj sokkal vonzóbbá teheti a sportágat a hazai fiatalok számára, hiszen testközelből láthatják a jelen ikonjait.

„Ebből aztán motivációt meríthetnek, és az élmények arra sarkallhatják őket, hogy elinduljanak ezen a pályán.

Szükség is van az új generációra, mert az elmúlt évtizedben elég nagy volt az űr a hazai motorversenyzésben, nem jutottak el eddig a MotoGP-sorozatba magyar versenyzők, annak pedig már tizennyolc éve, hogy megszereztem a világbajnoki címemet.

Remélem, hogy a mostani fiatalok idővel követni tudnak engem, és mind több tehetséges magyar gyorsasági motoros tűnik fel. Látható, hogy a motorozás kiváltképp népszerű itthon, az elmúlt években például az utcai motoreladások is megnövekedtek, a motoros kultúra is egyre jobb állapotban van, és az emberek már kevésbé az utcákon, hanem inkább a versenypályákon száguldoznak. Azonban eközben a legfiatalabb korosztályba tartozó nyolc-tizenkét éves versenyzők száma sajnos nagyon alacsony. A magyar MotoGP-futam talán egy plusz pozitív lendületet hozhat majd ezen a téren is.”

A 18 éves Varga Tibor Erik az idén a MotoGP elektromos betétsorozatában, a MotoE-ben bizonyíthat Forrás: HUMDA

És mégis hogyan, milyen karrierutat bejárva juthat el egy magyar fiatal a MotoGP-ig?

„A Dorna – amely a MotoGP-t szervező és annak kereskedelmi jogait birtokló cég – jó néhány évvel ezelőtt életre hívta az „Út a MotoGP-be” elnevezésű programot, amely a csúcskategóriáig vezető utánpótlás-bajnokságokat foglalja magába. Az tudni kell, hogy a gyorsasági szakágban akár már hat-hét éves kortól lehet versenyezni, automata motorokkal. Aztán nyolc éves kortól kezdődik a MiniGP-kategória, amely egyfajta mini MotoGP-ként fogható fel – ez már az „Út a MotoGP-be” program első állomása. Kispályás versenyekről beszélünk, amelyeken a gyerekek 110, 160 és 190 köbcentis kategóriákban próbálhatják ki magukat. Majd ahogyan idősödnek és nagypályára váltanak a fiatalok, egymásra épülve követik egymást a különböző kiemelt utánpótlás-szériák, és

végig járva a ranglétrát az adott versenyző tizennyolc éves korára eljuthat egészen a Moto3-ig, akár a Moto2-ig is.

Ahogy fentebb már említettem, ezen az úton jár pillanatnyilag több magyar fiatal is.”

Technikai sportágról lévén szó a motorversenyzés alapvetően drága műfaj, és ahogy egyre magasabb szinten versenyez valaki, a költségek is emelkednek, és a legtöbb esetben a szülők, a család finanszírozza az adott fiatal pályafutását. A HUMDA-ban azért is hozták létre a Hungarian Motorsport Academy programot, hogy ezeket a karrierugrásokat anyagilag támogassák, és ne csak a szülői kasszából kelljen a költségeket állni.

„Ez a program korábban két éven keresztül huszonkilenc autó- és motorversenyzőnek adott plusz támogatást, amely a fiataloknak új lehetőségeket biztosított. Tavaly a HUMDA támogatásait – a hatékonyság érdekében – koncentráltabban osztottuk ki.

Erre többek között azért is volt szükség, hogy nagyobb esély kínálkozzon arra, hogy a 2025-ös hazai rendezésű motoros világeseményeken több magyar versenyző indulhasson. Ez jó stratégiai döntésnek bizonyult.

Ugyanakkor tervben van, hogy a jövőben ismét bővítsük a kört.”

Talmácsi Gábor mások mellett Farkas Kevint is mentorálja Fotó: Csák Levente

Talmácsi egyébként immár hosszú évek óta működtet saját utánpótlás-nevelő egyesületet, amelyben eddig is sok gyerek ismerkedhetett meg a motorozással. De milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakiből jó motorversenyző váljék?

Már abból nagyon sok mindenre következtetni lehet, ahogy a gyerek először felül a motorra. Nem mindegy, hogy valaki önszántából akarja csinálni, és közben csillog a szeme,

vagy a szülő próbálja megvalósítani a saját álmát a gyerekén keresztül. A legfontosabb az, hogy a gyerek és a szülő motivációs szintje azonos legyen. Ami a képességeket illeti: aki kisgyerekként ügyesen kerékpározik és jó az egyensúly érzéke, az nagyon hamar ráérez a motorozásra is. A saját közlekedésbiztonsági minimotor-programunknak köszönhetően két év alatt ötezer gyerekkel sikerült megismertetni a sportág alapjait egy általános iskolákba ellátogató roadshow keretén belül, valamint a hernádi Talmácsi Ringen. Ennek a programnak a lényege a sportág népszerűsítésén túl a tudatos közlekedésre való nevelés, illetve az, hogy megismertessük a gyerekekkel a motorozás alapjait, továbbá lehetőséget ad arra is, hogy tehetségeket kutassunk és fedezzünk fel a sportág számára. Ennek köszönhetően sokan kaptak kedvet a sportághoz, és nemcsak kicsik, hanem szülők is. Jó érzéssel tölt el, hogy megannyi tehetséges fiatalnak én adhattam meg a kezdő lökést.

Így indult korábban Farkas Kevin és Varga Tibor pályája is, most pedig már ott kopogtatnak a MotoGP ajtaján.

(Kiemelt képen: a 18 esztendős Farkas Kevin is ott lehet majd a rajtrácson a Magyar Nagydíj Moto3-as futamában Forrás: HUMDA)