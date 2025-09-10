Fa Nándor idén utoljára rendezi meg a Balaton-kerülő versenyt

„Duplán jó érzések kavarognak bennem, még ha ez csalódást is okoz bárkinek. Egyrészt jó érzés, mert 25 év munkája nem volt hiábavaló. Mindazt meghonosítottam a Balatonon, amit szerettem volna, így a célját tökéletesen elérte a befektetés. Másrészt vannak egyéb ambícióim is, amikre most már jobban koncentrálnék. Ezeknek a versenyeknek a rendezése rengeteg figyelmet, munkát és pénzt igényel. Évről évre milliós nagyságrendű költségem volt vele. Nem sajnáltam, de egyszer eljön a pillanat, amikor máshol kell keresni az energiát” – fogalmazott Fa Nándor.

A búcsú új lehetőséget is hoz: a szeptember 26. és 27. közötti versenyen külön kategóriát hirdetnek a 30 év alattiaknak, akik Figaro hajókkal mérhetik össze tudásukat. A győztes Lorient-ba, a profi vitorlázás európai központjába juthat, ahol edzések és nemzetközi csapatok várják.

A kezdeményezést Markus Hutchinson, a Figaro osztály menedzsere is támogatja, a felhívás pedig máris komoly visszhangot váltott ki: olimpikonok és válogatott vitorlázók is érdeklődnek. Fa Nándor szerint két dolog kell a sikerhez: kimagasló szakmai tudás és biztos nyelvtudás.