Nemzeti Sportrádió

Díjlovaglás: Komjáthy-Losonczy Anikó a magyar bajnok

Vágólapra másolva!
2025.09.14. 20:44
null
Komjáthy-Losonczy Anikó (Fotó: AFP)
Címkék
országos bajnokság Komjáthy-Losonczy Anikó Révész Pavlina díjlovaglás
A várakozásoknak megfelelően Komjáthy-Losonczy Anikó nyerte a díjlovasok Szilvásváradon rendezett országos bajnokságát, a második helyen Révész Pavlina végzett.

Nem született meglepetés a díjlovaglók Szilvásváradon rendezett oszágos bajnokságán, amelyen Komjáthy-Losonczy Anikóé lett az aranyérem. Dior S nyergében az Ács József LSE versenyzője a Nagydíjban 66.826, míg a Nagydíj kűrben 69.940 százalékos teljesítménnyel bizonyult a legjobbnak Révész Pavlina és Saint Laurent párosa előtt.

Az ob különlegessége az volt, hogy soha ilyen nívós nemzetközi bírók nem pontoztak még Magyarországon. A holland Eduard de Wolff például a 2016-os riói olimpián is tevékenykedett, a német Knut Danzberg az idei fiatal lovak világbajnokságán dolgozott, a holland Sven Rothenberg pedig még versenyzőként olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt.

 

országos bajnokság Komjáthy-Losonczy Anikó Révész Pavlina díjlovaglás
Legfrissebb hírek

Ismét a Nemzeti Atlétikai Központban osztják ki a bajnoki címeket

Atlétika
2025.08.01. 15:21

Kaizinger Balázs a 42. helyen áll a díjlovaglás után az egyik legnagyobb lovastusaversenyen

Egyéb egyéni
2025.06.13. 21:32

Szombaton országos bajnokság kötött- és szabadfogásban egyaránt

Birkózás
2025.06.05. 19:39

Díjlovagló-vk: magyar sikerek a fiatal lovasoknál Máriakálnokon

Egyéb egyéni
2025.05.17. 20:57

Díjlovagló-világkupa: magyar siker a Nagydíjban és a kiskörben is

Egyéb egyéni
2025.05.16. 23:09

Díjlovagló vk: tizenegy magyar érem a nyitónapon Máriakálnokon

Egyéb egyéni
2025.05.16. 12:31

Úszás: Kós Hubert országos csúccsal győzött 50 méter háton, Milák Kristóf is aranyérmes

Úszás
2025.04.09. 17:40

Figyelnie kellett magára a hideg miatt, de önbizalom-növelő győzelemmel kezdett

Csupasport
2025.02.26. 14:00
Ezek is érdekelhetik