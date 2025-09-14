Díjlovaglás: Komjáthy-Losonczy Anikó a magyar bajnok

Nem született meglepetés a díjlovaglók Szilvásváradon rendezett oszágos bajnokságán, amelyen Komjáthy-Losonczy Anikóé lett az aranyérem. Dior S nyergében az Ács József LSE versenyzője a Nagydíjban 66.826, míg a Nagydíj kűrben 69.940 százalékos teljesítménnyel bizonyult a legjobbnak Révész Pavlina és Saint Laurent párosa előtt.

Az ob különlegessége az volt, hogy soha ilyen nívós nemzetközi bírók nem pontoztak még Magyarországon. A holland Eduard de Wolff például a 2016-os riói olimpián is tevékenykedett, a német Knut Danzberg az idei fiatal lovak világbajnokságán dolgozott, a holland Sven Rothenberg pedig még versenyzőként olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt.