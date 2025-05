Díjlovagló vk: tizenegy magyar érem a nyitónapon Máriakálnokon

A szervezők tájékoztatása szerint az ötéves díjlovaknál hármas hazai siker született, az aranyérmes Vági Emese (Epos nyergében), a második Lipóczki Krisztina (Fürsten Főnix), a harmadik Szokola Csaba (Shadow) lett.

A hétéves díjlovak kategóriájában Dicső Mira (Summerglow OLD) ezüstérmet nyert, míg a Szent György-díjon az első és a második helyet is Szokola Csaba szerezte meg First Lookkal, illetve Parkertech-Gardenarttal. A fiatal - 18-21 éves - lovasoknál Hoffer Hanna (Romina HH) győzött, megelőzve Dicső Mirát (Halesta). A gyermekeknél (12-14 év) ezüstérmet szerzett Pákozni Eszter (Sanny Deluxe), Papp-Gabos Hanga (Vaterlo) pedig harmadikként zárt. A póniknál Szabó Tímea diadalmaskodott Dating Point AT-vel.

A Mosonmagyaróvár melletti településen a felnőtt indulók minősülést szerezhetnek az augusztusi Eb-re, a korosztályos versenyzők számára pedig nemcsak minősülést lehet szerezni a kontinensviadalokra, hanem egyben ez az első csapatválogató is. A vasárnapig tartó eseményen 17 nemzet több mint száz lovasa 120 lóval vesz részt, köztük harminc magyar is.