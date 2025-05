Díjlovagló-világkupa: magyar siker a Nagydíjban és a kiskörben is

Az esemény eredményközlő honlapja szerint a magyar lovas előbbi számban Vitus 95 nyergében 68,522 százalékos teljesítménnyel, majd utóbbiban Luuk H-t lovagolva 69,647 százalékkal bizonyult a legjobbnak. Az augusztusi, franciaországi Európa-bajnokságra készülő Garai thaiföldi és osztrák, másodjára pedig német riválist előzött meg, a kiskörben harmadikként Szokola Csaba zárt.

Az ötéves díjlovaknál Vági Emese és Epos megismételte csütörtöki sikerét két honfitársa előtt, a hétéves lovaknál Nébel Viktória révén egy bronzérem jutott a hazai indulóknak. Az U25-ös korosztályban Gyorsok Luca szerepelt a legjobban, aki két osztrák ellenfele mögött harmadik lett.

A nap folyamán nemzetközi élmezőnybe tartozó produkciót is láthatott a publikum, ugyanis a főszervező Komjáthy-Losonczy Anikóval együtt az áprilisi vk-döntőn is szerepelt lengyel Sandra Sysojeva 73,630 százalékkal győzött a világkupában. A Mosonmagyaróvár melletti településen a felnőtt indulók minősülést szerezhetnek az augusztusi Eb-re, a korosztályos versenyzők számára pedig nemcsak minősülést lehet szerezni a kontinensviadalokra, hanem egyben ez az első csapatválogató is.

A vasárnapig tartó eseményen 17 nemzet több mint száz lovasa 120 lóval vesz részt, köztük harminc magyar is.