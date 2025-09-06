Darts: Tekauer Gréta maradandót alkotna a PDC Women’s Seriesben

– Három WDF-tornagyőzelemmel már idén is büszkélkedhet.

– Így van, az elsőt áprilisban, Budapesten, a másodikat májusban Limassolban, Ciprusban szereztem meg, a harmadikat pedig másfél hete szintén Budapesten. Bár hozzáteszem, lehetne nagyobb is ez a szám, de több döntőt is elveszítettem – mondta a Nemzeti Sportnak Tekauer Gréta, az Érd-EL SE 22 éves dartsosa.

– Nem elégedett?

– Egyáltalán nem. A temesvári hétvégén augusztus elején a két finálémból legalább az egyiket meg akartam volna nyerni, vagy Cipruson a második döntőmet, ahogy a magyarországi versenyeken is játszottam több finálét. Ezek hiányoznak – legalábbis lélekben, mert így is sok pontot gyűjtöttem a közelmúltban, nem állok rosszul. Ha most zárnák le a kvalifikációs időszakot az év végi lakeside-i világbajnokságra, már éppen kijutnék, jelen állás szerint én lennék az utolsó kvalifikáló a világranglistáról.

– De a legutóbbi versenye, a budapesti Summer Special rendben volt, ugye?

– Az igen. Kicsit olyan volt a döntő, mintha folytatódott volna az a temesvári elődöntőm, amelyet szintén Ihász Veronikával játszottam – nehézkesen indult a kiszállókkal, de szerencsére sikerült átlendülnöm a holtponton, az első legben brékeltem, ez volt a kulcsa a sikernek.

– Menjünk vissza az időben! Tavaly kijutott a WDF lakeside-i világbajnokságára, alig két éve tartó pályafutása során érte el először ezt a mérföldkövet. Az első fordulóban azonban két szettben kikapott az új-zélandi Wendy Harpertől, ami után meglehetősen csalódottan értékelt. A kezdeti csüggedtségen hamar túllendült?

– Nem múlt el egy ideig, mostanság viszont már szép emlékként tekintek rá.

– Nagyjából mennyi idejébe került átértékelnie?

– Minimum fél évembe.

– Fél évébe?

– A negatívumok könnyebben megragadnak bennem. Tudom, mire vagyok képes, ahogy azt is tudtam, hogy nem voltam képes kihozni magamból. Teljesen azt éreztem, hogy csalódást okoztam magamnak, a családomnak, mindenkinek, aki valaha támogatott a karrieremben. Ám most, hogy egyelőre még kérdéses az újabb világbajnoki szereplésem, nagyobb hálával gondolok arra, hogy ott lehettem. Már amikor az azt megelőző évben, kísérőként tarthattam a csapattal, remekül éreztem magam. Sokat olvastam Lakeside-ról Eric Bristow, Bobby George, Trina Gulliver és a többi legenda könyvében, és igazán érdekes, hogy amióta 1986-tól itt rendezik meg a WDF-vébéket, semmit nem változott a helyszín, minden ugyanúgy néz ki azóta is. A bevonulást és a nagyszínpadi hangulatot nagyon élveztem, akkor is, ha egy idő után nehéz kizárni a kétezer ember duruzsolását. Bár a színpad mégsem olyan hatalmas, nem elég széles – nem tudtam rendesen beállni az ellenfelem mögé, mert ha csak egyet is hátrébb lép, leesek a színpadról. Szóval igen, az eredményt pofonként éltem meg, de attól lesz jobb játékos az ember, ha az ilyen helyzetekből feláll.

– A különböző ranglisták alapján nagyjából ugyanott tart, mint tavaly ilyenkor, amikor végül sikerült a kvalifikáció Lakeside-ra.

– És ebben az a vicc, hogy tavaly ilyenkor már hat tornagyőzelemnél jártam. A kvalifikációs időszak a budapesti World Mastersszel zárul le november elején, amely platina besorolású verseny, de a World Darts Festival kereteiben rendezünk két ezüst- és egy aranykategóriás versenyt is, ami mind-mind a kelet-európai ranglistához adódik hozzá, ahonnan egy versenyző kvalifikál a vébére. De ha például az engem nem kevés ponttal megelőző cseh Jitka Císarová megnyeri például az aranyviadalt, ő onnan kvalifikál, én pedig második vagyok mögötte, tehát már nem kellene megelőzzem. A WDF a világranglista első nyolc játékosát kiemeli, utána viszont a platina- és aranykategóriás versenyek győzteseit veszi figyelembe, majd a regionális ranglistákat, és csak aztán újból a világranglistát. De még a visszalépésekre is gondolni kell – tavaly egyetlen visszalépés után jutottam ki a világranglistáról.

– Hogy érzi, mire lehet szüksége a biztos vb-kijutáshoz az év hátralévő részében?

– Minél több versenyre el kell jutnom, többnyire azokra, amelyek ranglistapontokban is megérik. Jelenleg egy bronzkategóriás verseny nekem már csak akkor segít, ha megnyerem – ezüstkategóriás viadalon több pontot kapni, egy ötödik hely annyit ér, mint az elődöntő a bronzon, de a mezőny is erősebb.

– A tavalyi lakeside-i világbajnokság után arról is beszélt, szeretne még több figyelmet fordítani a nemzetközi versenyekre. Sikerült?

– Szerettem volna többre eljutni. Tavaly huszonkétszer utaztam külföldre, idén jóval kevesebb alkalommal sikerült – adódtak kisebb szponzorációs gondok, illetve nemegyszer előfordul, hogy egy hétvégére esik mondjuk a PDC Women’s Series adott fordulója, egy WDF-viadal és a magyar bajnokság adott fordulója. Utóbbi jelenleg prioritást élvez, szeretném azt is megnyerni, mert nem voltam még felnőtt magyar bajnok, ez is egy lépcsőfok, amit nem hagynék ki. Jövőre viszont szeretnék többször a Women’s Seriesben részt venni – tavaly egy, idén két versenyen vettem részt.

– Az a sorozat miben tér el a WDF-versenyektől?

– Jóval erősebb a mezőny. Jelenleg 65-70 körüli átlagokra vagyok képes, azzal eljuthatok a legjobb 32-ig, de onnantól sokkal több kellene – bár ez a sorsolástól is függ, mivel a Women’s Seriesben nincs kiemelés, akár Beau Greaves és Fallon Sherrock is összekerülhet az első körben. De így is nyertem mérkőzéseket, jó volt a játékom, többeket megleptem, és elcsodálkoztak, amikor kérdeztek, és azt mondtam, magyar vagyok, hiszen nem szoktak találkozni magyar versenyzővel, én vagyok az első ebben a sorozatban. Tavaly augusztusban Niedernhausenben neveztem először, idén februárban és márciusban Leicesterben indultam több fordulón.

– Tavaly végigcsinált egy sikeres kvalifikációs folyamatot. Idén ez másmilyen érzés, tekintve, hogy a helyzet már ismerős?

– Én még a harmadik évemben is kicsit újoncnak érzem magam azok között, akik tíz, tizenöt, húsz éve űzik ezt a sportágat – egyelőre nem gondolom, hogy más lenne. Ugyanúgy leültem januárban, próbáltam kialakítani a saját versenynaptáramat, amit persze időről időre felül kell vizsgáljak, mert előfordulnak változások néhány hónappal előtte, máskor új versenyeket vesz be a WDF a naptárába. De nagyon remélem, hogy idén is sikerül a kijutás Lakeside-ra!