Darts: a felnőttek között nem ment, de U23-ban nyerni tudott Tekauer Gréta Ausztriában

M. B.M. B.
2025.09.08. 14:37
Fotó: FB/Magyar Darts Szövetség
Tekauer Gréta darts WDF
Két ezüstkategóriás WDF-ranglistaversenyt rendeztek az osztrák Fels am Wagramban az elmúlt hétvégén, ahol Tekauer Gréta is érdekelt volt.

A felnőtt versenyeken nem úgy teljesített, ahogyan szeretett volna: szombaton és vasárnap is a második fordulóban búcsúztatta a cseh Katerina Sadílková. Tekauernek elsősorban a kiszállók jelentettek nehézséget – ebből a szempontból a nyári szünet óta nem talált igazán magára. 

„Az első napon még tömegre is kicsit rozsdásan dobtam, de ezen hamar túllendültem. A duplákkal mindkét szombati meccsemen meggyűlt a bajom, ami az első fordulóban még belefért, Sadílková ellen már nem” – fogalmazott a versenyhétvége után. Tekauer Gréta vasárnap délelőtt az U23-as tornán is indult, amelyet megnyert – s eleinte úgy tűnt, a kiszállók kapcsán sem lesz már gond. A sorsolás miatt azonban ismét Sadílkovával került szembe, aki ezúttal is kifogott rajta.

„Jó bemelegítés volt az U23-as viadal, nem kedvelem a korán kelést, de ettől felébredtem. Döntős ellenfelem, Tabea Branka mentálisan elég labilis, könnyen felidegesíti magát, amint hibázik, és utána nem megy neki a játék. Ha kizárom a kilengéseit, nem foglalkozok vele, kikészíti saját magát. Abban bíztam, hogy ezt a nyugalmat tovább tudom vinni a felnőtt versenyre is. Nem is voltam ideges, az első találkozómon egész magas kiszállókat is megdobtam. És mégis, hiába volt utána akár hat-nyolc nyilam is kiszállóra,Sadílková ellen,sorra a drót mellé dobtam, holszektoron kívülről, hol belülről” – nyilatkozta Tekauer.

