Világjátékok: három magyar arany és két világcsúcs uszonyos úszásban

K. Zs.K. Zs.
2025.08.11. 12:43
Szabó Szebasztián a célban (Fotó: World Games)
Senánszky Petra világjátékok Szabó Szebasztián Kiss Nándor
Három aranyérmet nyertek hétfőn a magyar uszonyos úszók a kínai Csengtuban zajló világjátékokon: Szabó Szebasztián és Kiss Nándor világcsúccsal diadalmaskodott, Senánszky Petra pedig utóbbihoz hasonlóan már a második sikerét gyűjtötte be.

Szabó Szebasztián 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, csaknem fél másodpercet faragott a 2016-ban született 18.41-es világrekordból.

„Gondoltam, hogy megdönthetem a világcsúcsot, de ehhez tökéletes úszásra volt szükség, ami meg is volt” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a magyar sprinter, aki a szingapúri vizes világbajnokságon középdöntős volt 50 méter gyorson, Csengtuban pedig ez már a második érme: vasárnap 100 méteres uszonyos úszásban zárt másodikként.

 

Kiss Nándor a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy ugyancsak kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) adott át a múltnak.

„A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított, és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, így ez most hatalmas siker” –  fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte meg.

 

Senánszky Petra immáron hétszeres világjátékok-aranyérmesnek mondhatja magát: a 31 éves úszó a vasárnapi, 50 méteres uszonyos úszásban aratott diadalát követően ezúttal 100 méteren sem talált legyőzőre, ráadásul ebben a számban kettős magyar siker született, Pernyész Dorottya lett az ezüstérmes.

 

Senánszky – aki középdöntős volt a szingapúri vizes vb-n medencében 50 méter gyorson – a versenyt követően elárulta: valószínűleg utolsó alkalommal szerepelt világjátékokon.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány székhelyére.

A magyar küldöttség eddig hat arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet nyert.

(MTI)

