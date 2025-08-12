Történelmi siker a magyar uszonyos és búvárúszó válogatottól

„Tudtuk, hogy erős csapat érkezik, a szakemberek előre jelezték: itt bárki felérhet a dobogóra. A versenyzők és edzőik kiválóan időzítették a formát, mindenki a maximumot nyújtotta. Ilyen éremesőt, ilyen sorozatos sikerélményt még nem éltem át” – fogalmazott az elnök a szervezet hírlevelében.

Gémesi kiemelte, a világjátékok színvonala, szervezettsége és presztízse ma már közelít az olimpiai eseményekéhez, ezért a sportirányításnak és a szakmának is fel kell ismernie a benne rejlő lehetőségeket.

„Ezek az eredmények világcsúcsokkal párosultak, és komoly marketingértéket képviselnek. Nekünk itthon is komolyan kell venni a felkészülést, akár négyéves ciklusban gondolkodva, ahogy az olimpiai sportágaknál” – mondta Gémesi.

Kiss Nándor (Fotó: NVESZ Média)

Az elnök szerint a mostani siker lendületet adhat a sportág népszerűsítésének: a cél a versenyzői létszám növelése, az edzők munkakörülményeinek javítása, valamint a vízfelületek bővítése. A fiatalok megszólítása érdekében a szövetség uszodai bemutatókat és családi programokat tervez, hogy közelebb vigye az uszonyos úszást a nagyközönséghez.

„Ez a sportág ugyanolyan látványos és izgalmas, mint az úszás, csak más eszközzel és más dinamikával. Ráadásul átjárás is van a két szakág között. Most nem a túlélés a cél, hanem a fejlesztés: előre kell lépni, hogy megőrizzük és tovább erősítsük helyünket a világ élvonalában” – hangsúlyozta Gémesi György.

Kínában Senánszky Petra és Kiss Nándor egyaránt két aranyérmet nyert, míg Törőcsik Zsófia és Szabó Szebasztián egy-egy arany- és egy-egy ezüstéremmel gazdagodott. Ezüstérmet szerzett Blaszák Lilla és Pernyész Dóra, bronzérmet Mozsár Alex hoz haza.

(MTI)