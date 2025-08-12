Sportrádió

Történelmi siker a magyar uszonyos és búvárúszó válogatottól

K. Zs.K. Zs.
2025.08.12. 09:02
Senánszky Petra és Pernyész Dóra (Fotó: NVESZ Média)
Címkék
világjátékok búvárúszás Gémesi György
A csengtui világjátékok egyik legfényesebb teljesítményét a magyar uszonyos és búvárúszó válogatott érte el: hat arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világversenyt. Gémesi György, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke történelminek nevezte a szereplést.

„Tudtuk, hogy erős csapat érkezik, a szakemberek előre jelezték: itt bárki felérhet a dobogóra. A versenyzők és edzőik kiválóan időzítették a formát, mindenki a maximumot nyújtotta. Ilyen éremesőt, ilyen sorozatos sikerélményt még nem éltem át” – fogalmazott az elnök a szervezet hírlevelében.

Gémesi kiemelte, a világjátékok színvonala, szervezettsége és presztízse ma már közelít az olimpiai eseményekéhez, ezért a sportirányításnak és a szakmának is fel kell ismernie a benne rejlő lehetőségeket.

„Ezek az eredmények világcsúcsokkal párosultak, és komoly marketingértéket képviselnek. Nekünk itthon is komolyan kell venni a felkészülést, akár négyéves ciklusban gondolkodva, ahogy az olimpiai sportágaknál” – mondta Gémesi.

Kiss Nándor (Fotó: NVESZ Média)

Az elnök szerint a mostani siker lendületet adhat a sportág népszerűsítésének: a cél a versenyzői létszám növelése, az edzők munkakörülményeinek javítása, valamint a vízfelületek bővítése. A fiatalok megszólítása érdekében a szövetség uszodai bemutatókat és családi programokat tervez, hogy közelebb vigye az uszonyos úszást a nagyközönséghez.

„Ez a sportág ugyanolyan látványos és izgalmas, mint az úszás, csak más eszközzel és más dinamikával. Ráadásul átjárás is van a két szakág között. Most nem a túlélés a cél, hanem a fejlesztés: előre kell lépni, hogy megőrizzük és tovább erősítsük helyünket a világ élvonalában” – hangsúlyozta Gémesi György.

Kínában Senánszky Petra és Kiss Nándor egyaránt két aranyérmet nyert, míg Törőcsik Zsófia és Szabó Szebasztián egy-egy arany- és egy-egy ezüstéremmel gazdagodott. Ezüstérmet szerzett Blaszák Lilla és Pernyész Dóra, bronzérmet Mozsár Alex hoz haza.

(MTI)

Kapcsolódó tartalom

„Búvárúszóink a világ legjobbjai között vannak” – Mészáros János NVESZ-elnök a csengtui világjátékok ötödik napja után

„Az éremeső és a világcsúcsok tökéletes formaidőzítést mutatnak” – értékelt a Nemzeti Sportnak.

Világjátékok: Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmes szabadtüdős búvárúszásban

A 37 éves sportoló 300 méterig jutott el, ezzel 16 méterrel javította meg az eddigi női rekordot.

Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

Mozsár Alex ezúttal bronzérmet nyert 400 méteren, Blaszák Lilla országos csúccsal ezüstérmes lett a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan Szabó Szebasztián is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban.

Világjátékok: aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

Pályafutása során hatodik alkalommal állhat dobogóra a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.

 

Ezek is érdekelhetik