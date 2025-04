Sznúker-vb: O’Sullivan a negyeddöntő küszöbén, Trump nagyot nyert a századik százasával

Ronnie O’Sullivan 12:4-re vezet Pang Csün-hszü ellen, tehát már csak egyetlen frémet kell nyernie a továbbjutáshoz a negyeddöntőbe. A hétszeres világbajnok angol ezen a meccsen eddig két százas bréket lökött (105, 135), és összesen 11-szer ért el legalább ötvenes pontsorozatot, nem sok esélyt adva a kínainak.

Meglepetés, hogy a 2023-ban világbajnok Luca Brecel is hasonló arányban vezet Ting Csün-huj ellen. A belga is lökött két százas bréket, és összesen tíz darab ötven fölöttit, miközben a kínai is elért egy 141-es, egy 110-es és egy 107-es sorozatot.

A világbajnokok rangadóján a világelső Judd Trump 10:6-ra vezet Shaun Murphy ellen. Trump is egészen pazar formában játszik, lökött egy 106-os és egy 132-es sorozatot is – a másodikkal elérte a századik százasát ebben az évadban. A sportág történetében csak kétszer volt rá példa, hogy valaki legalább száz százast ért el egyetlen szezonon belül, és most Trump plusz 100 ezer fontot (45 millió forint) is bezsebelt ezért a teljesítményéért.

Vasárnap egyetlen meccs ért véget, Csao Hszin-tung legyőzte honfitársát, Lej Pej-fant. Hétfőn kialakul a negyeddöntő mezőnye.

SZNÚKER

Világbajnokság, Sheffield

2. forduló

Lej Pej-fan (kínai)–Csao Hszin-tung (kínai) 10:13

Ronnie O'Sullivan (angol, 5.)–Pang Csün-hszü (kínai) 12:4 – részeredmény

Luca Brecel (belga, 7.)–Ting Csün-huj (kínai, 10.) 12:4 – részeredmény

Shaun Murphy (angol, 15.)–Judd Trump (angol, 2.) 6:10 – részeredmény

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–Ben Woollaston (angol) 9:7 – részeredmény

A MÁSODIK FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Chris Wakelin (angol)–Mark Allen (északír, 8.) 13:6

John Higgins (skót, 3.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.) 13:12

Hosszein Vafaei (iráni)–Mark Williams (walesi, 6.) 10:13

