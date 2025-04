O’Sullivan meggyőző játékkal vezet a negyeddöntőben a sznúker-vb-n

O’Sullivan továbbra is nagyon magabiztosan játszik. A hétszeres világbajnok a kínai Sze Csia-huj ellleni is remekel, 6:2-re vezet. O’Sullivan ötször lökött 50 feletti bréket, közte egy 121-essel. Az ázsiai is elért egy 100-as, egy 60-as és egy 52-es pontsorozatot, de a 49 éves angol legenda egyelőre sokkal jobban játszik.

A 92-es korosztály nagy rangadóján eleinte a skót John Higgins akarata érvényesült, ám a második szakaszban Mark Williams felzárkózott, egyenlített, majd 7:6-ra már walesi vezetett. Végül 8:8-ról folytatják szerdán. A másik meccsen, amelyen szintén két egykori világbajnok küzd meg egymással, az első szakasz után a világelső Judd Trump vezet 5:3-ra Luca Brecel ellen.

A legjobb nyolc másik kínai játékosa, Csao Hszin-tung két szakasz után már 12:4-re vezet Chris Wakelin ellen, vagyis csak egyetlen frémre van szüksége, hogy bejusson az elődöntőbe.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Negyeddöntő (ágrajz szerint)

John Higgins (skót, 3.)–Mark Williams (walesi, 6.) 8:8 – részeredmény

Csao Hszin-tung (kínai)–Chris Wakelin (angol) 12:4 – részeredmény

Ronnie O'Sullivan (angol, 5.)–Sze Csia-huj (kínai, 13.) 6:2 – részeredmény

Luca Brecel (belga, 7.)–Judd Trump (angol, 2.) 3:5 – részeredmény

A mérkőzések az egyik fél 13. nyert frémjéig tartanak.